تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمونوريل العاصمة الإدارية

اعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ أعمال مشروع "مونوريل العاصمة الإدارية" بالمنطقة بعد مسجد السلام المتجه لمحور الوفاء والأمل بإمتداد حسن المأمون بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (48 ساعة) إعتباراً من يوم السبت الموافق 26/ 11 /2022.. على أن يتم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى.

الإتجاه القادم من محور أحمد الزمر إمتداد حسن المأمون يسلك يميناً فيما بعد محطة وقود وطنية "طريق مستحدث داخل أرض الوفاء والأمل بطول (60) متر تقريباً" فيساراً إتجاه إمتداد حسن المأمون مرة أخرى إتجاه محور الوفاء والأمل وإستكمال سير المركبات.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.