عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدقهلية .. ضبط منظومة إتصالات لخدمات الإنترنت بدون ترخيص

انترنت
انترنت

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بإنشاء وإدارة منظومة إتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية .

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية والجهات المعنية أمكن ضبطه بمحل سكنه ، وبحوزته ( 10 أطباق للإستقبال – 61 سويتش – 12 جهاز رواتر – 47 أكسس بوينت مختلف الأنواع - كيسة جهاز كمبيوتر – 5 نانون ستيشن مختلف الأنواع – جهاز لاب توب - مجموعة من الوصلات الخاصة بتشغيل الشبكة) وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها منهم شهرياً .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية امن الدقهلية منظومة اتصالات الامن العام خدمات الانترنت حقوق الملكية الفكرية شرطة النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قدام المعازيم | أبّ يطلّق زوجته في الميكروفون ليلة زفاف ابنته بدمياط.. فيديو

لهذا السبب خضعت منة شلبي إلى تفتيش دقيق في مطار القاهرة

بيان عاجل من نقابة المهن التمثيلية بعد ضبط منة شلبي في مطار القاهرة

ماذا قالت منة شلبي في تحقيقات النيابة العامة؟

قيمتها 400 ألف جنيه.. كيف تكون ثروة من الـ 50 قرشا|التفاصيل الكاملة

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

خسّر بنتي شرفها .. قصة صادمة ترويها زوجة ضائعة أمام محكمة الأسرة

ترشيحاتنا

ستغير التشكيل الأساسي.. الأهلي يتم 2 صفقات هامة بفرمان من كولر|فيديو

بعد طرده من مطعم وتاكسي في قطر.. مراسل إسرائيلي: احنا منبوذين

بعد سيول جدة المرعبة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول حدوثها في مصر

السعودية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

طالب ينهي حياة زميله خلال مشادة قبل درس خصوصي بكفر الشيخ|ما القصة؟

حسام الخولي عن حقوق الإنسان: أوروبا مسئولة عن الغلاء والمجاعات في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحماية صحة الأطفال .. هاني الناظر يقدم نصيحة جديدة للأمهات في الشتاء

مأساة بمعنى الكلمة.. متلازمة تيرنر تدمر الفتيات وتسبب 24 مشكلة أبرزها العقم والقلب

صفات وعيوب برج القوس 2022 الرجل والمرأة.. وتوقعات الحب والزواج والصداقة

يدمر النظر .. كتم العطس يسبب أضرارا كارثية

فيديو

هل يغيب ميسي ونيمار عن مباريات كأس العالم المتبقية ؟

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

أب وأم و4 أبناء .. كواليس أعتناق أسرة برازيلية الإسلام في قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ