الدقهلية .. ضبط منظومة إتصالات لخدمات الإنترنت بدون ترخيص

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بإنشاء وإدارة منظومة إتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية والجهات المعنية أمكن ضبطه بمحل سكنه ، وبحوزته ( 10 أطباق للإستقبال – 61 سويتش – 12 جهاز رواتر – 47 أكسس بوينت مختلف الأنواع - كيسة جهاز كمبيوتر – 5 نانون ستيشن مختلف الأنواع – جهاز لاب توب - مجموعة من الوصلات الخاصة بتشغيل الشبكة) وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها منهم شهرياً .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.