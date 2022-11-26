وصفة سحرية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة والتخلص من القشرة

هل تعاني من قشرة الشعر وتساقطه إليك أفضل وصفة طبيعية لتكثيف الشعر والتخلص من القشرة سريعا.



وصفة إزالة القشرة

كشف موقع هيلثي عن وصفة طبيعية تساعد فى تكثيف وتطويل الشعر وإزالة القشرة سريعا.



وصفة الليّمون وزيت الزّيتون

يساعد الليّمون وزيت الزّيتون على زيادة نمو الشّعر، كما يرطّب فروة الرّأس، ويساعد على التّخلص من القشرة إن وجدت. وطريقتها هي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من عصير الليّمون الطّازج.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزّيتون.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

منشفة رطبة ودافئة.



طريقة الاستعمال



يُحضّر وعاء، وتُمزج المكونات جيداً.

يُوضع المزيج على فروة رأس رطبة.

تُدلّك فروة الرّأس لتنشيطها.

يُلف الشّعر بمنشفة رطبة ودافئة.

يُترك المزيج على الشّعر مدة 20 دقيقة.

يُغسل الشّعر بالماء والشّامبو كالمعتاد.

تُكرر الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.