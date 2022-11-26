حدث ليلاً.. تخطى 1700 جنيه.. ارتفاع جنوني لـ الذهب ومفاجأة في عيار 21 .. يقوي العلاقة بين الزوجين.. الإفتاء: احرصا على هذا الأمر ولو مرة في اليوم

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي :

مكسب أسبوعي صغير.. تراجع طفيف في أسعار الذهب العالمية

استقرت أسعار الذهب دون أعلى مستوى في أسبوع الذي سجلته في وقت سابق يوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار لكن توقعات برفع أقل حدة لسعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي وضعت الذهب على طريق تحقيق مكسب أسبوعي صغير بنسبة 0.17%.

يقوي العلاقة بين الزوجين.. الإفتاء: احرصا على هذا الأمر ولو مرة في اليوم

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه أوصى الأزواج بعمل بسيط مع زوجاتهم له أجر وثواب عظيم، مشيرة إلى أنه يحافظ على قوة العلاقة بين الزوجين .

رحلة الفنانة منة شلبي بين مطار القاهرة و نيابة النزهة في تهمة حيازة مخدرات|تفاصيل الـ 4 ساعات

4 ساعات قضتها الفنانة منة شلبي داخل مبنى النيابة العامة، في مصر الجديدة، بعد إلقاء القبض عليها وبحوزتها مواد مخدرة داخل مطار القاهرة.

تخطى 1700 جنيه.. ارتفاع جنوني لـ الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت ارتفاعا قويا، إذ وصل سعر الجرام عيار 21 أعلى مستوى في تاريخه محليا لأول مرة، وتخطى سعر الجنيه الذهب 11 ألف جنيه لأول مرة ليسجل 11,480 جنيه.

دعاء للميت بعد الفجر.. بـ14 كلمة تحاوطه الملائكة في قبره مستبشرين به

دعاء للميت بعد الفجر ، لاشك أنه أعظم هذه نمنحها لأحبائنا الأموات ، فلا شيء أشد على المتوفي من ظلمة القبر وفتنته، والذي يصل إلى درجة الرعب، فإذا كان الدعاء عامة للأحياء والأموات هو السبيل للنجاة من العذاب في الدنيا والآخرة

روحي على بيت أهلك.. تفاصيل جديدة في طلاق سيدة أمام المعازيم بفرح ابنتها|فيديو

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك في دمياط، منشورات دعم للسيدة التى قام امس زوجها بتطليقها في فرح ابنتها.