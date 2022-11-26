عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلاً.. تخطى 1700 جنيه.. ارتفاع جنوني لـ الذهب ومفاجأة في عيار 21 .. يقوي العلاقة بين الزوجين.. الإفتاء: احرصا على هذا الأمر ولو مرة في اليوم

الذهب
الذهب

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي : 

مكسب أسبوعي صغير.. تراجع طفيف في أسعار الذهب العالمية

 

استقرت أسعار الذهب دون أعلى مستوى في أسبوع الذي سجلته في وقت سابق يوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار لكن توقعات برفع أقل حدة لسعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي وضعت الذهب على طريق تحقيق مكسب أسبوعي صغير بنسبة 0.17%.

 

يقوي العلاقة بين الزوجين.. الإفتاء: احرصا على هذا الأمر ولو مرة في اليوم

 

 قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -  أنه أوصى الأزواج بعمل بسيط مع زوجاتهم له أجر وثواب عظيم، مشيرة إلى أنه يحافظ على قوة العلاقة بين الزوجين  .

 

رحلة الفنانة منة شلبي بين مطار القاهرة و نيابة النزهة في تهمة حيازة مخدرات|تفاصيل الـ 4 ساعات

 

4 ساعات قضتها الفنانة منة شلبي داخل مبنى النيابة العامة، في مصر الجديدة، بعد إلقاء القبض عليها وبحوزتها مواد مخدرة داخل مطار القاهرة.

 

تخطى 1700 جنيه.. ارتفاع جنوني لـ الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

 

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت ارتفاعا قويا، إذ وصل سعر الجرام عيار 21 أعلى مستوى في تاريخه محليا لأول مرة، وتخطى سعر الجنيه الذهب 11 ألف جنيه لأول مرة ليسجل 11,480 جنيه.

 

دعاء للميت بعد الفجر.. بـ14 كلمة تحاوطه الملائكة في قبره مستبشرين به

 

دعاء للميت بعد الفجر ، لاشك أنه أعظم هذه نمنحها لأحبائنا الأموات ، فلا شيء أشد على المتوفي من ظلمة القبر وفتنته، والذي يصل إلى درجة الرعب، فإذا كان الدعاء عامة للأحياء والأموات هو السبيل للنجاة من العذاب في الدنيا والآخرة

 

روحي على بيت أهلك.. تفاصيل جديدة في طلاق سيدة أمام المعازيم بفرح ابنتها|فيديو

 

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك في دمياط، منشورات دعم للسيدة التى قام امس زوجها بتطليقها في فرح ابنتها.

الذهب اسعار الذهب أسعار الذهب دار الإفتاء أسعار الذهب مصر الجديدة دار الإفتاء المصرية مواد مخدرة سعر الجنيه الذهب الفيدرالى الامريكى أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 1700 جنيه.. ارتفاع جنوني لـ الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

لهذا السبب خضعت منة شلبي إلى تفتيش دقيق في مطار القاهرة

بعد سيول جدة المرعبة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول حدوثها في مصر

صدمة مدوية لـ كهربا بسبب الغرامة.. وموقف مفاجئ من كولر .. فيديو

ماذا قالت منة شلبي في تحقيقات النيابة العامة؟

قيمتها 400 ألف جنيه.. كيف تكون ثروة من الـ 50 قرشا|التفاصيل الكاملة

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

ترشيحاتنا

فستان أبيض.. رنا رئيس بإطلالة راقية في حفل خطوبتها| شاهد

إنذار لسكان مكة .. الأرصاد تحذر سكان العاصمة المقدسة من أمطار رعدية

اليورو يرتفع 16 قرشا..أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلي اليوم 26-11-2022

دعاء يمنع عنك أعين الجن من كلمتين.. ردده عند خلع الملابس ودخول الحمام

مكسب أسبوعي صغير.. تراجع طفيف في أسعار الذهب العالمية

يقوي العلاقة بين الزوجين.. الإفتاء: احرصا على هذا الأمر ولو مرة في اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمبر هيرد تفوز بلقب الأكثر شهرة في العالم على جوجل

ليس إنسانا.. شاهد اكتشاف عظام يد مخيفة لمخلوق غامض بالبرازيل

عمرها 1800سنة.. تاريخ مذهل لموناليزا قبطية نالت إعجاب إيفانكا ترامب بمصر القديمة|خاص

فى عيد ميلاد علا غانم .. تزوجت 3 مرات .. حصلت على لقب جده.. تركت التمثيل من أجل فندق وكوافير للكلاب بأمريكا

فيديو

رضا الباهي: يسري نصر الله وخيري بشارة الأقرب إلى قلبي

هل يغيب ميسي ونيمار عن مباريات كأس العالم المتبقية ؟

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ