روشتة طبية لحماية طفلك من الإصابة بالفيروسات التنفسية.. أمجد الحداد يوضح

قال أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية، إن التقلبات الجوية هو موسم انتشار العدوات الفيروسية بشكل واضح، ولذلك يجب أن نحافظ على مناعتنا خلال تلك الفترة.



وأضاف "أمجد الحداد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن المحافظة على الجهاز المناعي يتطلب الحفاظ على درجة حرارة الجسم، من خلال ارتداء ملابس شتوية متوسطة مناسبة للأجواء الحالية، بالإضافة إلى ضرورة التهوية قبل الخروج من المنزل.

واسترسل:" قبل ما الطفل ينزل من البيت لازم يشرب مياه ويغسل وشه ويتعرض للهواء بدرجات بسيطة، حتى نتجنب إصابته بالأمراض التنفسية المنتشرة".



وشدد على ضرورة التغذية الجيدة البروتينية قليلة الدسم والسكر، منوها بأهمية تناول عسل النحل في الصباح ضمن وجبة الإفطار.

وأكد على أن التغيير في درجات الحرارة هو الأخطر وسبب الإصابة بالأمراض التنفسية.