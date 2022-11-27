اقتصادية النواب تناقش حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. اليوم

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماع لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم الأحد.

وتعقد اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة .

وتشهد لجنة الادارة المحلية الثلاثاء تقصي أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، وذلك في ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيقه والتي أعترض عليها المواطنين، وخلو اللائحة التنفيذية من تفصيل المادة الثانية من القانون المشار إليه، والتي تقضي بتشكيل لجنة من كل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تُعد هذه اللجنة هي الهيكل الأساسي الذي يعمل على تنفيذ هذا التشريع.