استعدادات أمنية لتأمين لقاء الزمالك والمصري الليلة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك مع المصرى البورسعيدى في دور الثمانية لبطولة كأس مصر بإستاد برج العرب الساعة الخامسة 5 مساء اليوم.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية المكلفة بتأمين اللقاء غرف عمليات لتأمين المباراة ودخول الجماهير وطاقم التحكيم وتأمين ممرات اللاعبين.

ويدخل الزمالك المباراة وهو يضع نصب أعينه الفوز من أجل التأهل للدور قبل النهائي للبطولة في رحلة الدفاع عن اللقب الذى حققه في الموسم الماضى .

يغيب عن الزمالك اليوم البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الذى سافر مؤخرا إلى بلاده من أجل حضور جنازة نجل زوجته ، بالإضافة لأكثر من لاعب على رأسهم التونسى سيف الدين الجزيرى المتواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم ، بالإضافة لأحمد فتوح ومحمود حمدى الونش ونبيل عماد دونجا للإصابة وسامسون أنيكولا لتعذر وصوله في الوقت المناسب .

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى أمامه حمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد ومصطفى الزنارى وعمر جابر وفى الوسط إمام عاشور وعمرو السيسى ومحمد أشرف روقا وأحمد سيد زيزو وسيد نيمار وفى الهجوم يوسف أوباما .