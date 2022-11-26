تحذير جديد من الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس اليوم |فيديو

انخفاض في درجات الحرارة

قدمت مذيعة صدي البلد رينال عويضة تغطية اخبارية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم "السبت"، على ضوء ما أصدرته هيئة الأرصاد الجوية من معلومات.

وأوضحت أن هيئة الأرصاد أفادت بأن طقس اليوم سيشهد انخفاضا جديدا في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد، يصاحب ذلك انحسار فرص الأمطار على محافظات البلاد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد سيكون طقس اليوم لطيفا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، إذ تسجل الصغرى على كاترين 7 درجات مئوية

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس سيشهد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

واشارت الى ان حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

كانت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية كشفت عن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج تليفزيوني إننا سنشهد اليوم وغدًا استمرارا في انخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل وذلك بسبب الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن هناك تكاثر في السحب المنخفضة والمتوسطة التي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس مما يساعد على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ونوهت بأن الأجواء لطيفة خلال فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية ومعتدلة على شمال الصعيد ومائلة للحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، أما خلال فترة الليل فالأجواء ستكون مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية.

واوضحت أن فرص سقوط الأمطار اليوم تشهد انحصارا في المناطق الشمالية فقط، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط على فترات متقطعة من اليوم وغير مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية.

ولفتت الى ان ظاهرة الشبورة المائية من المتوقع استمرارها غدًا أيضًا.

وبالنسبة لاحتمالية حدوث سيول جدة المرعبة في مصر، خلال الفترة المقبلة، والتي أودت بحياة بعض الأشخاص وتسببت في تلفيات وغرق الألاف من السيارات، فجرت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، مفاجأة من العيار الثقيل.

وقالت تصريحات تليفزيونية :"ان سبب سيول جدة هو منخفض السودان الذي يضرب السعودية، وبالتالي تسبب في سقوط كميات كبيرة من الأمطار، بعد تكون سحب رعدية، و هناك موجة تقلبات جوية تمر على بحر العرب الي البحر الأحمر، و من الوارد حدوث مثل هذا الطقس في مصر، ببعض المناطق في الجمهورية".

يذكر ان المركز الوطني للأرصاد بالسعودية اليوم اصدر تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة على مختلف مناطق المملكة ومنها العاصمة المقدسة مكة المكرمة .

وتوقع التقرير أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدنية المنورة.

وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض، والجوف والحدود الشمالية، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (32 درجة في مكة المكرمة، و31 درجة في جدة والدمام، و29 درجة في الرياض، و28 درجة في المدينة المنورة، و30 درجة في جدة، و21 درجة في أبها).

وحول درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم فهى كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 15 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 19 درجة.

شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 13 درجة.

جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 15 درجة.