مدرب يكشف عن تورط لاعبي القسم الثاني في بيع مباريات

كشف فؤاد سلامة المدير الفنى للفريق الأول بمركز شباب طامية، أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد، عن مفاجأة من العيار الثقيل تمت في لقاء فريقه أمام فريق الألومنيوم، ضمن مواجهات الجولة السابعة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وأكد سلامه في تصريحات خاصة لـصدى البلد تورط لاعب بمجموعة الصعيد بالعمل لصالح شركات مراهنات ،قام بتحريض عدد من لاعبي فريق طامية حتى يخسروا لقاء الألومنيوم بثلاثة أهداف ،مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأشار فؤاد سلامة إلى أن أحد لاعبي فريق طاميه ذهب له مسرعا وقدم له تسجيلات تدين لاعبين من داخل فريق طاميه ولاعب من محافظة قنا هو صاحب واقعة التحريض مقابل مبالغ مالية .

واضاف فؤاد سلامة أنه تم الإتفاق بين مجلس إدارة الفريق والمدير الفنى علي تقديم شكوى رسمية تتضمن تسجيلات اللاعب وتحريضه للاعبي طاميو.

وأختتم فؤاد سلامه حديثه، قائلا: إنه سعى لفضح هذه الأمور كي لا تقع باقي فرق المجموعة بهذا المأزق" مطالبا الجميع بالحرص من هذه الأحداث .