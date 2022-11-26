مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط 574 آخرين .. الداخلية تداهم البؤر الخطرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الأمن العام عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط (93) متهم ، وبحوزتهم (33 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 38 قطعة سلاح أبيض) وضبط (45) قضية إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ (5904) حكم قضائى متنوع وضبط (138) قضية متنوعة.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (7) عناصر إجرامية ، وضبط (574) عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الدقهلية - الغربية – السويس – كفر الشيخ – قنا – القليوبية - الشرقية – بورسعيد – الإسكندرية – المنيا – المنوفية – البحر الأحمر – أسوان – سوهاج – دمياط – الوادى الجديد – الأقصر – الإسماعيلية – جنوب سيناء – الفيوم – مطروح – البحيرة) ، وبحوزتهم (306 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات).

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة : تم ضبط (1189) قطعة سلاح نارى أبرزها ( رشاش – 2 جرينوف – 102 بندقية آلية – 55 مسدس – 205 بندقية مششخنة وغير مششخنة - 824 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 160 خزينة) وضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلهما ( 10 فرد محلى – بندقية مششخنة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع) وضبط (1404) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (11) تشكيلاً عصابى ضم (35) متهم إعترفوا بإرتكاب (31 حادث سرقة متنوع و ضبط (74) قضية أحداث و ضبط (3170) قضية مرافق عامة و كشف غموض (67) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (96) متهم.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (559117) حكم قضائى ، وذلك على النحو التالى: (2313) حكم جناية و(200714) حكم حبس و(274866) حكم غرامة و(81224) مخالفة.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .

