8 لاعبين من سلة الاتحاد في قائمة منتخب مصر استعدادا لتصفيات كأس العالم

قرر روي رانا المدير الفني للمنتخب مصر لكرة السلة ضم 8 لاعبين من الاتحاد السكندري للمنتخب الوطني لمعسكر الفراعنة المغلق في الفترة من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر القادم استعدادا للمشاركة فى تصفيات كأس العالم فبراير 2023.

ووقع اختيار روي رانا على 8 لاعبين من سلة الاتحاد السكندري وهم :-

" هيثم كمال - احمد عادل - أنس أسامة - يوسف شوشة - احمد ابو العلا - يوسف شحاتة - ياسر صالح - علي احمد " .

و سوف يُقيم المنتخب الوطنى معسكرا مغلقا في الفترة من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر القادم استعدادا للمشاركة فى تصفيات كأس العالم فبراير 2023 .

الاتحاد المصري لكرة السلة قد أعلن حصول مصر على حق تنظيم المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2023.

وتقام منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في شهر فبراير المقبل 2023