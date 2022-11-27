أسعار الذهب اليوم الأحد فى الأسواق 27-11-2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الأحد 27-11-2022



أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1649 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1443جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1237 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 11544 جنيه

ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.