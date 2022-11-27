القوة الضاربة.. كولر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون العرب| تعرف عليه

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب اليوم في ربع نهائي كأس مصر.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف .



ويلعب الأهلي أمام المقاولون العرب اليوم في الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويسعي كولر المدير الفني للنادي الأهلي، لتحقيق الفوز وحصد لقب بطولة جديدة مع المارد الأحمر بعد نجاحه في الفوز ببطولة السوبر المصري أمام الزمالك.

بينما يحاول المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر أملا في تحقيق اللقب الرابع من البطولة.