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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

كيف اهتم البنك الزراعى بالصيرفة الإلكترونية ..علاء قاروق يجيب

صدى البلد

بمجموعة مميزة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية، يشارك البنك الزراعي المصري في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2022  في دورته السادسة والعشرين بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 27 – 30 نوفمبر، ويظهر البنك من خلال جناحه المشارك بالمعرض بإطلالة جديدة ومميزة تعكس جهوده في خطط تطوير البنك وخدماته البنكية بشكل عام مع التركيز على خطط التحول الرقمي ورقمنة كافة عملياته المصرفية وخدماته التمويلية لتلبية كافة احتياجات عملائه ومواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع المصرفي بما يتماشى  مع رؤية الدولة والبنك المركزى فى التحول نحو الاقتصاد الرقمى وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بما يسهم في تحقيق الشمول المالى كأحد دعائم استراتيجية البنك للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمُستدامة . 

ويكشف البنك خلال مشاركته بالمعرض عن مجموعة من التطبيقات الالكترونية والخدمات الرقمية التي أطلقها البنك أو المزمع إطلاقها قريبا مثل مراكز الخدمات الإلكترونية ومحفظة الزراعي الإلكترونية Wallet Agri  والمنصة الزراعية ومنظومة القروض الإلكترونية للشركات وغيرها من التطبيقات الأخرى التي يشارك فيها البنك مثل تطبيق الإدخار تحويشة الذي أطلقه البنك مع المجلس القومي للمرأة لتمكين النساء في الريف وتطبيق مزراع الإلكتروني لمساعدة الفلاحين وأصحاب المزارع للحصول على قرض الانتاج النباتي للمحاصيل بالإضافة إلى تطبيق دائرة الألكتروني مع شركة دايرة للحلول الرقمية والذي تقوم فكرته على نظام الجمعية المتعارف عليها كأحد وسائل الإدخار والتكافل بين الاشخاص، وغيرها من التطبيقات الأخرى التي تفي بإحتياجات عملاء البنك لاستخدام الخدمات البنكية الرقمية وإيجاد قنوات دفع بديلة، علاوة على تيسير حصولهم على التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الإقتصادية خاصة في القطاع الزراعي وبما يسهم في تسريع وتيرة منح القروض الزراعية بكل أشكالها بما يعزيز قدرات المزراعين وزيادة الإنتاج الزراعي.

وقدم البنك الزراعي المصري من خلال جناحه البنك شاشات عرض إلكترونية تفاعلية تشرح وظائف التطبيقات التي ينوي البنك إطلاقها خلال الفترة المقبلة وكيفية استعمالها وطرق الإستفادة منها من خلال شرح واف يقدمه موظفي البنك لجمهور المعرض وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور مع تلك الخدمات أثناء تجربتها. 

وحول مشاركة البنك في Cairo ICT  أكد الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري حرص البنك على المشاركة سنويًا في المعرض باعتباره الحدث الأهم في قطاع التكنولوجيا في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا  ويشهد حضور وتمثيل من مختلف الجهات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات والمهتمين بالتكنولوجيا الحديثة بكافة مجالاتها. 

أشار فاروق إلى أن اهتمام البنك بالصيرفة الإلكترونية ليواكب التطور في السوق المصرفية، حيث يضع البنك على رأس أولوياته استراتيجية وطموحة للتحول الرقمى لمواكبة التطور الكبير في القطاع المصرفي تماشياً مع رؤية الدولة وتوجهات البنك المركزي المصري نظرا لأن التحول الرقمي هو الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكر "الجمهورية الجديدة" تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسعيا لتعزيز مبدأ الشمول المالي واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع الجهاز المصرفى وأهمها فئة الشباب والتى تستخدم التكنولوجيا فى أنجاز كافة معاملاتها وتفعيل مبادرات البنك المركزى فى التحول الرقمي، مؤكدا أن البنك يسير بخطى متسارعة لتنفيذ خطة البنك للتحول الرقمي و رقمنة كافة خدماته وتحقيق الأهداف الوطنية للشمول المالي من خلال نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالقطاع الزراعي والريف المصري بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية التي تفي بإحتياجات عملائه لاستخدام الخدمات البنكية الرقيمة وإيجاد قنوات دفع بديلة .

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