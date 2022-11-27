صناعة النواب: الحملة الرافضة لتقرير البرلمان الأوروبي الأخير تكشف مدى كذبه وتدليسه

قال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحملة الوطنية من جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الرافضة لتقرير البرلمان الأوروبي؛ تكشف مدى الكذب والتدليس، اللتان احتشد بهما التقرير الأخير عن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأعرب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريح صحفي له اليوم، عن اندهاشه من تقرير البرلمان الأوروبي الأخير، ومواقفه المناهضة لمصر، وعداوته للدولة المصرية، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي دائما ما يتبنى مواقف وسياسات تستند إلى مفاهيم هشة ومغلوطة، ومحاولة الادِّعاء بامتلاكه السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه، بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية، علاوة على أن تقاريره تستند دائما لمصادر مجهلة وغير شرعية.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن سياسات البرلمان الأوروبي عفا عليها الزمن، وتعيد للأذهان إرثا أوروبيا استعماريا، ولا تكشف سوى عن رغبة خفية لديه فى نشر ثقافة حضارة بعينها، وفرض الوصاية على مصر، وترويج مزاعم مغلوطة، وأكاذيب، وهو مرفوض جملة وتفصيلا من جانب مصر.

ودعا المهندس معتز محمد محمود، البرلمان الأوروبي، إلى مراجعة سياساته تجاه مصر ومراجعة مواقفه والمعلومات الفجّة الكاذبة بتقريره عن الاعتقالات والاختفاء القسري وانعدام الحريات وغيرها من أوهام، ملأ بها سطور تقريره، الذي يعد سقطة سياسية كاملة لكل المشاركين فيه والموقعين عليه.