مستشار الرئيس عن السياحة العلاجية: يتصدر قائمة الاهتمامات حاليا

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن ملف السياحة العلاجية لم يأخذ اهتمامه خلال الفترات لماضية، ولكننا كنا نعمل على تنشيط هذا الملف، منذ عام 2017، متابعا: الملف يتصدر اهتمامات وأولويات الدولة خلال الفترة الحالية.

وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الدول كانت منفذ لتقديم هذه السياحة العلاجية لبلدان كثيرة، وكانت دول الخليج تأتي بشكل واضح للعلاج داخل مصر، متابعا: العديد من مواطني الدول الأفريقية والعربية يأتون لتلقي العلاج.

وأكد على أهمية وجود مؤسسة قومية تشرف على ملف السياحة العلاجية، متابعا: ما قام به رئيس الوزراء أمس خطوة موفقة من أجل متابعة هذا الكيان باستمرار.

ولفت إلى أن هذه الكيانات ستعمل على إزالة كل العقبات وتسهل الحصول على هذه الخدمة، فنحن نمتلك قدرة السياحة العلاجية كبيرة.