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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أسرار طريقة عمل الممبار زي المحترفين

الممبار
الممبار

يحب عدد كبير من الأشخاص تناول الممبار لأنه من الأكلات ذات المذاق الشهي المميز وفى نفس الوقت تحتوى على قدر كبير من المواد المغذية. 

ولكن الكثيرمن الأشخاص لايستطيعوا تقديمه فى المنزل بمذاق شهي مثل المحلات بسبب عدم معرفة اسراره الاحترافية فى الطهى.

نعرض لكم طريقة عمل الممبار من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابي

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مقادير الممبار
ممبار 
أرز 
طماطم مفرومة 
شبت
بقدونس 
كزبرة خضراء 
بصل 
ثوم 
زيت
فلفل أخضر رومى
فلفل حار 
كمون ناعم 
ملح فلفل أسود 
زيت
طريقة عمل الممبار
* في بولة كبيرة إخلطى الأرز والطماطم والبصل والثوم والشبت والبقدونس والكزبرة
* ضيفى الفلفل الرومى والحار " حسب الرغبة  و الملح والفلفل الأسود والكمون الزيت وقلبيهم جيدا
* إحشى الممبار بالخليط ثم اغلقيه واسلقيه فى الماء المغلى على النار ثم حمرى الممبار فى الزيت ويقدم.

الممبار الشيف نجلاء الشرشابى طريقه عمل الممبار مقادير الممبار نجلاء الشرشابي

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