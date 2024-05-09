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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفض يشتري علبة سجائر.. تشييع جنازة عجوز ضحية نجله ببني سويف

اسعاف
اسعاف

شهدت محافظة بني سويف حادثا مأساويا حين لفظ مسن أنفاسه الاخيره  متاثرا بطعنة  سلاح ابيض  علي يد  نجله - مريض نفسي،  وفي مشهب مهيب  شيع أهالي قرية افوة التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، جنازته  بعدما طلب منه أموالا فرفض الأب تلبية طلبه فطعنه طعنة نافذة في ظهره، ثم أشعل النيران في جثته عن طريق أسطوانة بوتاجاز صغيرة.

 

وكانت مديرية أمن بني سويف قد  تلقت إخطارا من مباحث مركز شرطة الواسطى، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية افوة  دائرة المركز، بتعدي شاب على والده بالسكين وقيامه باشعال  النيران فيه  داخل منزله  ومصرعه في الحال.

 

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وتبين من تحريات اللواء منصور الدغيدي مدير البحث الجنائي، أن شابا طعن والده بآلة حادة سكين وأشعل النار في جثمانه وألقى أسطوانة غاز صغيرة عليه، في قرية افوة التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

ودلت التحريات أن عجوز يدعى فتحي . ع اعتدى نجله عليه  نجله  وهو في حالة اضطراب عقلي ويدعى سيد .ف، حيث أحرق الابن جثمان والده بعد طعنه، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزي ببنى سويف، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

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واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات  وإحالته لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الحادث ، وكانت النيابة العامة انتدبت  الطبيب الشرعي لتشريح جثة الأب القتيل وبيان ما بها من إصابات، ومعرفة ظروف الحادث وملابساته.

وكان فريق من النيابة العامة تحت إشراف المستشار خالد المتناوي المحامي العام لنيابات بني سويف، انتقل إلى قرية إفوة التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف لمعاينة موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن القتيل يدعى ف.ع.خ - 62 عاما وله منزل مكون من طابقين ويعيش معه نجله  المتهم  ويدعى س.غ.خ 27 سنة، وأن مشادة كلامية وقعت بين القتيل ونجله في المنزل يوم 6 مايو الماضي، بسبب طلب نجله شراء علبة سجائر، إلا أن المجنى عليه رفض فأحضر نجله سكينا وطعنه به، وأحضر أسطوانة بوتاجاز صغيرة موجودة في المنزل وأشعل النيران في جثته.

فيما أكدت المعاينة الأولية من قبل فريق النيابة العامة، أن القاتل مريض نفسي، وكان بمستشفى الأمراض النفسية، وخرج من فترة وأقام مع والده في المنزل بقرية افوة.
 

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