عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. 10 وصايا للمبتدئين في قيادة السيارات.. الطريقة الكاملة لاستيراد سيارة من الخارج معفاة من الجمارك

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

قدمت سيارة بروتون ويرا للأسواق عام 1993، وهي من إنتاج شركة بروتون الماليزية، ويعد طراز ويرا امتداد لسيارة بروتون ساجا، وتنتمي ويرا الي فئة السيارات السيدان، ونالت بروتون ويرا موديل 2005 شهرة واسعة لدي المواطنين المصريين لما تحمله من مميزات تساعدهم علي قضاء احتياجاتهم بسهولة.

تعتبر سيارة هيونداي أكسنت واحدة من سيارات الشعب، وذلك نظرا لنجاحها الكبير في مصر منذ طرحها لأول مرة ، ومن ضمن هذه الإصدارات أكسنت موديل 1999 والتي تنتمي إلى الجيل الثاني الذى بدأ تصنيعه عام 1999،  بالإضافة إلى التجهيزات الاعتمادية التي تمتلكها وتساعد أصحابها على قضاء احتياجاتهم بسهولة، وتنتمي أكسنت إلي عائلة السيارات السيدان، وهي خليفة هيونداي أكسيل.

يقدم داخل سوق السيارات المصري للمستعمل أنواع مختلفة من إصدارات شركة اوبل الألمانية، ويبحث أصحاب الطبقة العاملة عن طرازات تتماشي مع دخولهم الشهرية، وتساعدهم علي التسوق، ويمكن أن تكون أسترا موديل 2001 من ضمن السيارات التي تناسب الأغلبية العظمي بفضل اعتماديتها، وقوة محركها.

أعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق عن مبادرة إعفاء سيارات المواطنين المقيمين في الخارج من الضرائب والرسوم التي كانت تفرض من اجل استيراد سيارات ركوب للاستعمال الشخصي، وذلك مقابل سداد مبلغ بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، ويتم تحويل المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، ويصل حد الإعفاء الي نسبة 100% علي جميع الضرائب والرسوم، التي كان يجب دفعها للإفراج عن السيارة، بالإضافة الي ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول.

شهد سوق السيارات المستعملة خلال الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار في أسعار السيارات، وجاء ذلك نتيجة زيادة الطلب علي السيارات المستعملة نظرا لعدم توافر السيارات الجديدة بسبب العديد من الأسباب منها، غلق الاستيراد، وزيادة سعر الدولار، وهذا أدي الي ارتفاع أسعار السيارات بجنون مما أدي الي وصول أسعار طرازات مستعملة لأضعاف سعر قرينتها جديدة في بعض الطرازات .

كشفت شركة هيونداي عن مواصفات وأسعار سيارة هيونداي سنتافي الهايبرد موديل 2023  في السوق العالمي وفي أستراليا، حيث أن هيونداي سنتافي الهايبرد تنتمي الي الجيل الرابع من سيارات هيونداي سنتافي، والذي بدأ إنتاجها في عام 2018،  وحصل هذا الإصدار علي تحديث عام 2020 .

الكثير من الأشخاص يملكون سيارات ويعلمون كيفية قيادتها جيدا، ولكن في الكثير من الأحيان لا يكون لديهم الخبرة الكافية عن أساسيات قيادة السيارة حتي لا يتعرضون لمشاكل تتعلق بسلامة السيارة، وسلامة السائق ومن يرافقه، كمان أن اغلبيه أصحاب السيارات يظنون أن القيادة عبارة عن الإمساك بمقود الحركة فقط ولكن القيادة بها الكثير من الأشياء لا يمكن تعلمها إلا بالممارسة.

كشفت شركة إنفينيتي عن مواصفات وأسعار طرازها الجديد إنفينيتي  Q50  موديل 2023 في السوق السعودي ، حيث اطلقت سيارة إنفينيتي كيو 50 لأول مرة في سنة 2013، وتمثلت في فئة السيارات السيدان اليابانية، وهي بديلة سيارة إنفينيتي G37 وحصلت على تحديثات عام في 2016 .

يبحث قطاع كبير من المواطنين العاملين في مصر عن إصدارات سيارات مستعملة تناسب دخولهم الشهرية، وتساعدهم في الذهاب الي أعمالهم وقضاء احتياجاتهم وعلي السفر والتنزه مع عائلاتهم بأقل تكلفة ممكنة، وذلك بفضل المميزات التي تمتلكها هذه الطرازات مقارنة بسعرها المنخفض، وبفضل مميزات الراحة التي تمتلكها .

 

 

 

بروتون بروتون ويرا هيونداى اكسنت اوبل استرا أسعار سوزوكي بالينو هيونداي سنتافي هايبرد إنفينيتي Q50 موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

مافيهاش لحمة.. أسرار مرعبة عن ساندوتشات الشاورما بالمطاعم

مفاجأة غير محسوبة .. تحرك جديد من كهربا بشأن غرامة الزمالك

بداية من يناير.. رفع الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيهات والأقصى 8720

استمرار موجة ارتفاع أسعار الذهب في مصر

أول بشاير 2023| رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.. اعرف المستفيدين

الخميس.. موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف الـ300 جنيه علاوة

مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا مباشر الآن 0 - 0 في كأس العالم

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| أسعار كيا اكسيد وجاك JS4 بدون أوفر برايس.. أحدث أسعار سوزوكي سيلاريو الجديدة.. أغلى 5 سيارات في السوق المصري

أخبار السيارات| مرسيدس وبيجو وبي إم دبليو بمزاد جمارك مطار القاهرة.. وإلغاء الأوفر برايس على 19 موديلا في 2022

أخبار السيارات| زيادة جديدة 40 ألف جنيه في أسعار رينو بـ مصر رغم التراجع .. أوفربرايس على تويوتا راش 2022 بمصر

أخبار السيارات|أسعار هيونداي توسان موديل 2022 في السعودية.. وميني تبتكر شاحن كهربائي عملاق

أخبار السيارات.. لو هتشتري من الكويت.. 5 سيارات دفع رباعي تحت 750 ألف جنيه.. سعر ومواصفات MG ZS موديل 2023 في السعودية

أخبار السيارات| سعر ومواصفات بيستون T33 موديل 2023.. و5 عربيات 2023 لو معاك 500 ألف جنيه

أخبار السيارات | لو معاك 400 ألف جنيه أمامك 5 سيارات جديدة بالسوق المصري.. أسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2022.. تعديل مميز لـ ماموث 1000 TRX

أخبار السيارات.. سعر ومواصفات بي إم دبليو X7 موديل 2023.. أسعار هافال H6 موديل 2022 في مصر

ترشيحاتنا

عقوبتها الاستبعاد.. حلوان تكشف عن محظورات انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

ارتفاع العملات العربية أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم

التصحيح إلكتروني وكله أوبن بوك.. حجازي يحسم شكل امتحانات الثانوية العامة

إزالة 25 مليون طن مخلفات من الترع.. وخطة لجمع القمامة من المنازل بالريف

85% من الأسئلة اختيار متعدد.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة.. فيديو

أخطر تحرك لإسرائيل وأمريكا.. مناورات لضرب مفاعلات إيران النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج غير ملامح وجهها.. بسنت شوقي في إطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

خبير موضة ينتقد إطلالة نوال الزغبي في أمريكا.. السبب غير متوقع

مش هتصدق سعره.. أحمد سعد يثير الجدل بـ سويت شيرت غريب

بملابس ملفتة.. نيرمين الفقي تثير الجدل في شرم الشيخ| شاهد

فيديو

خالية من اللحم.. معلومات صادمة عن سندوتشات الشاورما في المطاعم| فيديوجراف

الخفافيش كلمة السر .. اكتشاف فيروس Kiwira الجديد يهدد البشر | فيديوجراف

وضع جير في الرضعة.. موظف بالصحة يحاول إنهاء حياة ابنه بسوهاج| فيديوجراف

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. والأونصة تسجل 1749 دولاراً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرج يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ