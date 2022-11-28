أخبار السيارات.. 10 وصايا للمبتدئين في قيادة السيارات.. الطريقة الكاملة لاستيراد سيارة من الخارج معفاة من الجمارك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

قدمت سيارة بروتون ويرا للأسواق عام 1993، وهي من إنتاج شركة بروتون الماليزية، ويعد طراز ويرا امتداد لسيارة بروتون ساجا، وتنتمي ويرا الي فئة السيارات السيدان، ونالت بروتون ويرا موديل 2005 شهرة واسعة لدي المواطنين المصريين لما تحمله من مميزات تساعدهم علي قضاء احتياجاتهم بسهولة.

تعتبر سيارة هيونداي أكسنت واحدة من سيارات الشعب، وذلك نظرا لنجاحها الكبير في مصر منذ طرحها لأول مرة ، ومن ضمن هذه الإصدارات أكسنت موديل 1999 والتي تنتمي إلى الجيل الثاني الذى بدأ تصنيعه عام 1999، بالإضافة إلى التجهيزات الاعتمادية التي تمتلكها وتساعد أصحابها على قضاء احتياجاتهم بسهولة، وتنتمي أكسنت إلي عائلة السيارات السيدان، وهي خليفة هيونداي أكسيل.

يقدم داخل سوق السيارات المصري للمستعمل أنواع مختلفة من إصدارات شركة اوبل الألمانية، ويبحث أصحاب الطبقة العاملة عن طرازات تتماشي مع دخولهم الشهرية، وتساعدهم علي التسوق، ويمكن أن تكون أسترا موديل 2001 من ضمن السيارات التي تناسب الأغلبية العظمي بفضل اعتماديتها، وقوة محركها.

أعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق عن مبادرة إعفاء سيارات المواطنين المقيمين في الخارج من الضرائب والرسوم التي كانت تفرض من اجل استيراد سيارات ركوب للاستعمال الشخصي، وذلك مقابل سداد مبلغ بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، ويتم تحويل المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، ويصل حد الإعفاء الي نسبة 100% علي جميع الضرائب والرسوم، التي كان يجب دفعها للإفراج عن السيارة، بالإضافة الي ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول.

شهد سوق السيارات المستعملة خلال الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار في أسعار السيارات، وجاء ذلك نتيجة زيادة الطلب علي السيارات المستعملة نظرا لعدم توافر السيارات الجديدة بسبب العديد من الأسباب منها، غلق الاستيراد، وزيادة سعر الدولار، وهذا أدي الي ارتفاع أسعار السيارات بجنون مما أدي الي وصول أسعار طرازات مستعملة لأضعاف سعر قرينتها جديدة في بعض الطرازات .

كشفت شركة هيونداي عن مواصفات وأسعار سيارة هيونداي سنتافي الهايبرد موديل 2023 في السوق العالمي وفي أستراليا، حيث أن هيونداي سنتافي الهايبرد تنتمي الي الجيل الرابع من سيارات هيونداي سنتافي، والذي بدأ إنتاجها في عام 2018، وحصل هذا الإصدار علي تحديث عام 2020 .

الكثير من الأشخاص يملكون سيارات ويعلمون كيفية قيادتها جيدا، ولكن في الكثير من الأحيان لا يكون لديهم الخبرة الكافية عن أساسيات قيادة السيارة حتي لا يتعرضون لمشاكل تتعلق بسلامة السيارة، وسلامة السائق ومن يرافقه، كمان أن اغلبيه أصحاب السيارات يظنون أن القيادة عبارة عن الإمساك بمقود الحركة فقط ولكن القيادة بها الكثير من الأشياء لا يمكن تعلمها إلا بالممارسة.

كشفت شركة إنفينيتي عن مواصفات وأسعار طرازها الجديد إنفينيتي Q50 موديل 2023 في السوق السعودي ، حيث اطلقت سيارة إنفينيتي كيو 50 لأول مرة في سنة 2013، وتمثلت في فئة السيارات السيدان اليابانية، وهي بديلة سيارة إنفينيتي G37 وحصلت على تحديثات عام في 2016 .

يبحث قطاع كبير من المواطنين العاملين في مصر عن إصدارات سيارات مستعملة تناسب دخولهم الشهرية، وتساعدهم في الذهاب الي أعمالهم وقضاء احتياجاتهم وعلي السفر والتنزه مع عائلاتهم بأقل تكلفة ممكنة، وذلك بفضل المميزات التي تمتلكها هذه الطرازات مقارنة بسعرها المنخفض، وبفضل مميزات الراحة التي تمتلكها .