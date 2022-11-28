بـ 90 ألف جنيه.. اركب هيونداي أوتوماتيك

تعتبر سيارة هيونداي أكسنت واحدة من سيارات الشعب، وذلك نظرا لنجاحها الكبير في مصر منذ طرحها لأول مرة ، ومن ضمن هذه الإصدارات أكسنت موديل 1999 والتي تنتمي إلى الجيل الثاني الذى بدأ تصنيعه عام 1999، بالإضافة إلى التجهيزات الاعتمادية التي تمتلكها وتساعد أصحابها على قضاء احتياجاتهم بسهولة، وتنتمي أكسنت إلي عائلة السيارات السيدان، وهي خليفة هيونداي أكسيل.

هيونداي أكسنت موديل 1999

مواصفات سيارة هيونداي أكسنت موديل 1999

تستمد سيارة هيونداي أكسنت قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الأحمر.

هيونداي أكسنت موديل 1999

تمتلك مقصورة سيارة هيونداي أكسنت الكثير من المميزات منها، تكييف أمامي، وعدادات قياسية للسرعة والوقود والحرارة، وأذرع علي جانبي مقود الحركة الحركة للتحكم في تشغيل وإيقاف عمل الإضاءة الأمامية والمساحات والإشارات الجانبية، وبها مساحة إضافية أمام ناقل الحركة ، ومساحة إضافية للتخزين بالأبواب الجانبية، ودرج أمامي للخزين بالتابلوة، وراديو، وكاسيت، و4 سماعات بالأبواب الأربعة، وإضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، وولاعة سجائر، وطفاية سجائر.

هيونداي أكسنت موديل 1999

تحتوي سيارة هيونداي أكسنت من الخارج علي مظهر أنيق ومتميز بفضل احتوائها علي، مصابيح ضباب أمامية، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية صغيرة يتوسطها شعار شركة هيونداي، ومقابض أبواب باللون الأسود، ومرايات جانبية بلون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بلون السيارة، ومرايات جانبية يمكن التحكم في ضبطها بشكل كهربائي ويتم ضمها بشكل يدوي.

هيونداي أكسنت موديل 1999

سعر سيارة هيونداي أكسنت موديل 1999

تعرض سيارة هيونداي أكسنت للبيع بسعر 90 الف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

