غانا تسجل هدف التقدم في مرمي كوريا الجنوبية بـ كأس العالم.. فيديو

أحرز منتخب غانا هدف التقدم في شباك نظيره منتخب كوريا الجنوبية، بالمباراة التي تجمع بينهما اليوم الإثنين، في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم.

وجاء هدف التقدم لمنتخب غانا في الدقيقة 25 - عن طريق المدافع الغاني ساليسو.

وجاء تشكيل غانا كالتالي:

حراسة المرمى : لورانس آتي

خط الدفاع: طارق لامبتي - محمد ساليسو - دانيال أمارتي

خط الوسط : جيديون مينساه - توماس بارتي - محمد قدوس - ساليس عبد الصمد

خط الهجوم: جوردان ايو - أندريه ايو - إيناكي ويليامز.

وجاء تشكيل كوريا كالتالي:

حراسة المرمى: جيو كيم سون

خط الدفاع : سو جين كيم - جا مين كيم - هوان كيم - وون كيم يونج

خط الوسط: يونج وو يونج - هوانج إنبيوم - جون كو تشوان - وونج جيونج

خط الوسط : تشونج سو - سون.