سيناريوهات تأهل منتخب تونس لدور الـ16 بكأس العالم.. فيديو

قدم مذيع موقع صدى البلد أحمد زهران، تغطية خاصة عن فرص وسيناريوهات تأهل منتخب تونس لكرة القدم إلى دور 16 في بطولة نهائيات كأس العالم 2022 المقامة حالياً بدولة قطر.

شاهد الفيديو:

يواجه منتخب تونس بقيادة الكابتن جلال القادري، بعد غد الأربعاء، منتخب فرنسا الذي يقوده ديديه ديشامب فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم المقامة حالياً بدولة قطر.

وخسر منتخب تونس بقيادة جلال القادري، مباراته أمام منتخب استراليا بهدف نظيف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم في قطر.

كما تعادل منتخب تونس سلبياً فى مباراته الأولى أمام منتخب الدنمارك بدور المجموعات من بطولة كأس العالم.

ويمتلك منتخب تونس، نقطة واحدة من التعادل أمام الدنمارك سلبيا فيما يتصدر المجموعة منتخب فرنسا بـ 6 نقاط، ليكون أول المنتخبات التي ضمنت التأهل الي دور 16 بكأس العالم في قطر.