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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حسابات والذكاء الاصطناعي بالقاهرة تشارك بمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

 


تشارك كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة ، في فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2022 .

ومن المقرر أن ينتهى  يوم 30 نوفمبر الجاري، في إطار حرص الجامعة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة والتوجه نحو التحول الرقمي وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالجامعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، و الدكتور رضا عبد الوهاب    عميد الكلية  و الدكتور محمد مصطفى وكيل الكلية .

 

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إتاحة مشاهدة مباريات كأس العالم لطلاب المدن الجامعية بقاعة المشاهدة بالمدينة الجامعية بمنطقة بين السرايات.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنه سيتم فتح قاعة المشاهدة أمام طلاب الجامعة طوال اليوم لمشاهدة مباريات كأس العالم، مشيرًا إلى أن القاعة تتسع لنحو 2000 طالب ومزودة بشاشات عرض كبيرة.

وكان الدكتور محمد الخشت، وجه بتجهيز قاعة المشاهدة والتي تم تجديدها ضمن أعمال تطوير المدن الجامعية، والاشتراك في القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم، منوهًا أن طلاب الجامعة يمكنهم الدخول لمشاهدة المباريات بعد الإطلاع على البطاقة الجامعية.

تكنولوجيا المعلومات جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة المدن الجامعية التحول الرقمي Jobs Education

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