عماد عابدين يقود المران الأول مع تليفونات بني سويف

قاد الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي تليفونات بني سويف، المران الأول بقيادة عماد عابدين بعد توليه مهمة تدريب الفريق خلفًا لمحمد لطفي كابوريا المدير الفني السابق.

وكان أعلن نادي تليفونات بني سويف أمس الأحد، تعيين عماد عابدين مديرًا فنيًا لفريق الكرة الأول لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة.

ويعاون عماد عابدين في مهمته: عماد فرج مدرب عام للفريق، وياسر عثمان مدرب مساعد ومخطط للأحمال، وأبو العلا محمد مدرب حراس المرمى.

ويستعد تليفونات بني سويف، لمواجهة المنيا يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز "ب".