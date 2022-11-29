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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على سعر بيع وشراء اليورو اليوم الثلاثاء 29-11-2022

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

ينشر موقع "صدى البلد " سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الثلاثاء  عند 25.69جنيه للشراء و25.78جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء فى بنك ميد بنك نحو 25.52جنيه للشراء و 28.89جنيه للبيع.

 

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اليورو يرتفع 16 قرشا..أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلي اليوم 26-11-2022

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البنك المركزي الأوروبي: التضخم بمنطقة اليورو يقترب من الذروة

وسجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء  فى بنك الاستثمار العربي نحو 25.44جنيه للشراء و 25.82جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم  الثلاثاء فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 25.41جنيه للشراء و 25.56جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو  فى بنك المصرى لتنمية الصادرات اليوم الثلاثاء نحو 25.39 جنيه للشراء و 25.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بنوك اليوم الثلاثاء (الأهلي المتحد،المشرق ) نحو 25.39جنيه للشراء و 25.82جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فى بنك التجاري الدولي CIB نحو 25.38جنيه للشراء و 25.83جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم  فى بنوك (  قطر الوطني،فيصل الإسلامي) نحو 25.38جنيه للشراء و 25.82جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو  فى بنك المصرف العربي الدولي اليوم الثلاثاء نحو 25.36جنيه للشراء و 25.67جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو  فى بنك HSBC  اليوم الثلاثاء نحو 25.35جنيه للشراء و 25.83جنيه للبيع

وسجل سعر اليورو اليوم فى بنك مصر نحو 25.34جنيه للشراء و 25.76جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فى بنك الأهلي المصري نحو 25.34جنيه للشراء و 25.77جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فى بنوك ( قناة السويس و كريدي اجريكول،المصرف المتحد،الكويت الوطنى،الإمارات دبي الوطني،الإسكندرية )  نحو 25.34جنيه للشراء و 25.82جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصرى فى بنك بلوم نحو 25.34جنيه للشراء و 25.81جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم  فى بنوك (  أبوظبي التجاري،التنمية الصناعية) نحو 25.34جنيه للشراء و 25.67جنيه للبيع.

أفضل سعر لشراء اليورو

وتقدم بنك ميد بنك اليوم الثلاثاء افضل سعر لشراء اليورو بقيمة 25.52جنيه للشراء.

وكان  البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة بنفس وتيرة تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة لمكافحة أسوأ تضخم يجتاح العالم منذ عقود.

 

اليورو سعر اليورو المصري لتنمية الصادرات البنوك اليوم الثلاثاء

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