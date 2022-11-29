"يونا": اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تذكير للعالم بقضية عادلة تنتظر الحل

دعا اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) اليوم /الثلاثاء/ الدول والشعوب الحرة في العالم لمواصلة التضامن مع الفلسطينيين من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، ومبادئ حقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تذكير للعالم بقضية عادلة تنتظر الحل.

وطالب المدير العام المكلف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي الأستاذ محمد بن عبدربه اليامي اليامي وكالات الأنباء الأعضاء بالمشاركة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، من أجل لفت انتباه المجتمع الدولي لعدالة القضية الفلسطينية، والسعي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وفضح الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

من جهته حذر المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف من خطورة استمرار سياسات الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتدمير الممتلكات.. موضحا أن القيادة الفلسطينية تخوض معركة على كل المستويات سياسية ودبلوماسية وقانونية لانتزاع حقوق شعبنا، وإدانة الاحتلال الإسرائيلي، والسعي لمعاقبته على كل جرائمه التي ارتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

من ناحيته، أكد السفير ماهر كركي مندوب دولة فلسطين الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي أن إحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يقام بعد 74 سنة من نكبة 1948، وبعد 55 عاما من احتلال عام 1967، يأتي لتذكير العالم والشعوب الحرة بما يعانيه الشعب الفلسطيني طوال هذه السنوات من الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

