الولايات المتحدة تعرب عن قلقها بشأن التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين

أعربت المندوبة الدائمة لأمريكا بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد عن قلق بلادها من التصعيد الحاد في العنف والتوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشددة على ضرورة العمل على حل الدولتين باعتباره السبيل الأوحد للسلام في المنطقة.

وقالت جرينفيلد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/ - إن "هذا العام كان الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2004، حيث قتل ما يقرب من 150 فلسطينيا و28 إسرائيليا وسط هذه التوترات المتصاعدة"، مؤكدة أهمية امتناع الإسرائيليين والفلسطينيين عن الأعمال أحادية الجانب، بما في ذلك النشاط الاستيطاني وعمليات الإخلاء وهدم منازل الفلسطينيين والتحريض على العنف وتهديد الأمن والسلم في الأراضي المقدسة.

