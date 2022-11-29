عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها بشأن التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين

صدى البلد

أعربت المندوبة الدائمة لأمريكا بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد عن قلق بلادها من التصعيد الحاد في العنف والتوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشددة على ضرورة العمل على حل الدولتين باعتباره السبيل الأوحد للسلام في المنطقة.
وقالت جرينفيلد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/ - إن "هذا العام كان الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2004، حيث قتل ما يقرب من 150 فلسطينيا و28 إسرائيليا وسط هذه التوترات المتصاعدة"، مؤكدة أهمية امتناع الإسرائيليين والفلسطينيين عن الأعمال أحادية الجانب، بما في ذلك النشاط الاستيطاني وعمليات الإخلاء وهدم منازل الفلسطينيين والتحريض على العنف وتهديد الأمن والسلم في الأراضي المقدسة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أسابيع.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بشرى سارة.. اعرف موعد رفع الحد الأدني لـ المعاشات

تراجع حاد.. انخفاض كبير في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1460 جنيهاً

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

زيادة المعاشات بشروط.. قرارات جديدة من الحكومة وفقا للقانون

استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 1669 جنيها

قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة قطر وهولندا في كأس العالم 2022

هدايا الحكومة.. معاشات ديسمبر بزيادة 300 جنيه ورفع التأمينات أول يناير

ترشيحاتنا

إسرائيل تتجه لكارثة . إنذار عاجلة من جيش تل ابيب للحكومة

كارثة على بوتين والكرملين.. سيناريوهان فقط لإنتهاء الحرب الأوكرانية

الرئيس السيسي يتابع جهود تعزيز التصنيع العسكري

مدبولي يتابع جهود صندوق مصر السيادي في الترويج للفرص الاستثمارية بعدد من القطاعات

ياسر إدريس: اتحاد السباحة على قلب رجل واحد.. ومنصات التتويج هدفنا ..فيديو

الثنائي جاهز.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الفرق بين متلازمة ما بعد شلل الأطفال والمرض نفسه

بالأبيض.. كارولين عزمي تثير الجدل على إنستجرام

بـ6 وصفات مجربة.. تخلصي من تكيس المبايض نهائيا بدون أدوية

مشجعة إكوادور خلعت ملابسها بالمدرجات فرحلوها.. ما حقيقة هذا الفيديو في مونديال قطر؟

فيديو

قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة والإعدادية| تغطية خاصة

نشتري ولا نبيع.. أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر.. تغطية خاصة

استئصال الرحم وأورام.. طبيب أنغام يكشف تفاصيل مرضها وحالتها الصحية "فيديوجراف"

أحدث ظهور لها.. شاهد| مي نور الشريف في عيد ميلاد والدتها بوسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ