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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المهن الهندسية الطريق لبناء الجمهورية الجديدة.. ندوة تثقيفية لطلاب جامعة طنطا

كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة طنطا

نظمت كلية الهندسة بجامعة طنطا اليوم ندوة بعنوان  " المهن الهندسية .. الطريق لبناء الجمهورية الجديدة"، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور أحمد نصر عميد الكلية  وبحضور الدكتور ايمن بكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس أحمد صبرى الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين ورئيس لجنة الشباب والتواصل الطلابي والمتحدث الإعلامي للنقابة، والدكتور تامر الكورانى نقيب مهندسي الغربية والدكتور أحمد أبو السعادات عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية، ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة بالنقابة الفرعية بالغربية.

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أكد  الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا  أهمية مستقبل المهن الهندسية، واحتياجات سوق العمل، خاصة فى ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وحرص الجامعة الدائم على اكساب طلابها مهارات علمية وفنية جديدة لتحقيق التطوير تماشياً مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

أشار الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة إلى أهمية عقد الندوات والفعاليات التى تستضيف القيادات النقابية لتنمية وعى الطلاب، وتحقيق التواصل والتشارك في طرح القضايا الخاصة بالمهن الهندسية، ونقل المعارف والخبرات، بما يسهم في إثراء الجوانب المعرفية لدى الطلاب ورفع المستوى العلمي للخريجين.

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أضاف المهندس أحمد صبرى الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين ورئيس لجنة الشباب والتواصل الطلابي بالنقابة، أن الهدف الأساسى من عقد هذه الندوة بناء القدرات الذاتية للطلاب والخريجين لمواجهة تحديات سوق العمل، والعمل على تطوير مهاراتهم المهنية وتعريفهم بحقوقهم وواجبتهم المهنية، مشيراُ إلى أهمية مراكز التطوير المهني بالجامعة ودورها فى إعداد الطلاب وتأهليهم. 


فى نهاية الندوة قام أعضاء النقابة بالإجابة على تساؤلات واستفسارات الطلاب الخاصة بالعمل الهندسي وتوجيه كافة أشكال الدعم لهم.

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جامعة طنطا محافظ الغربية التنمية المحلية مواعيد الغلق الجديدة نقابة المهندسين رؤية مصر 2030 كلية الهندسة

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