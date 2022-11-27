محافظ الغربية يتابع تنفيذ المشروعات بمراكز قطور وكفر الزيات وطنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الأعمال اليومية بمراكز كفر الزيات، قطور وطنطا وذلك ضمن جولاته اليومية التفقدية لمراكز ومدن المحافظة لمتابعة رفع الإشغالات، النظافة والمشاريع الجاري تنفيذها.

بدأت الجولة بتفقد شوارع مدينة قطور للاطمئنان على انتظام دوريات النظافة وكذلك أعمال رفع الإشغالات، حيث تفقد شارع طريق الشين، شارع قطور، شارع الجيش، شارع مسجد العابد وطريق قطور- دماط مرورا بقرية دماط.

وتابع محافظ الغربية جولته بمدينة طنطا والتي تفقد فيها موقع العمل بمشروعات الإسكان الاجتماعي بالعجيزي والجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية، حيث يتم إنشاء عدد 6 عمارات تتكون كل عمارة منهم من (دور أرضي و 9 أدوار علوية) بإجمالي 480 وحدة سكنية مقامة على مساحة 2,3 فدان، كما تفقد المحافظ كورنيش طنطا بطولة والممتد من كوبري فاروق وحتى عربات الطعام المتنقلة بمنطقة الإستاد، حيث تابع انتظام أعمال دوريات النظافة ورفع الإشغالات.

واختتم المحافظ الجولة بمدينة كفر الزيات، حيث تابع سير الأعمال بمناطق متفرقة من المدينة ومنها شونة المرور أمام نفق الدلجمون، وشوارع (أبو عوف، شركة الزيوت والصابون، المقابر، السينما القديمة، كورنيش النيل، الجيش ومقر مجلس ومدينة كفر الزيات).

وخلال الجولة وجه المحافظ بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لعمل دوريات النظافة ورفع الإشغالات وخاصة من المناطق الحيوية التي تعوق حركة السير والمرور.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، اللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة قطور والأستاذ عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.ِ

IMG-20221127-WA0032

IMG-20221127-WA0036

IMG-20221127-WA0030

IMG-20221127-WA0031