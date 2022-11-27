عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع تنفيذ المشروعات بمراكز قطور وكفر الزيات وطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الأعمال اليومية بمراكز كفر الزيات، قطور وطنطا وذلك ضمن جولاته اليومية التفقدية لمراكز ومدن المحافظة لمتابعة رفع الإشغالات، النظافة والمشاريع الجاري تنفيذها.

txt

تموين الغربية يحرر 25 مخالفة متنوعة

بدأت الجولة بتفقد شوارع مدينة قطور  للاطمئنان على انتظام دوريات النظافة وكذلك أعمال رفع الإشغالات، حيث تفقد شارع طريق الشين، شارع قطور، شارع الجيش، شارع مسجد العابد وطريق قطور- دماط مرورا بقرية دماط.

وتابع محافظ الغربية جولته بمدينة طنطا والتي تفقد فيها موقع العمل بمشروعات الإسكان الاجتماعي بالعجيزي  والجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية، حيث يتم إنشاء عدد 6 عمارات تتكون كل عمارة منهم من (دور أرضي و 9 أدوار علوية) بإجمالي 480 وحدة سكنية مقامة على مساحة 2,3 فدان، كما تفقد المحافظ كورنيش طنطا بطولة والممتد من كوبري فاروق وحتى عربات الطعام المتنقلة بمنطقة الإستاد، حيث تابع انتظام أعمال دوريات النظافة ورفع الإشغالات.

txt

تحرير 20 مخالفة تموينية متنوعة بحملة في الغربية

واختتم المحافظ الجولة بمدينة كفر الزيات، حيث تابع سير الأعمال بمناطق متفرقة من المدينة ومنها شونة المرور أمام نفق الدلجمون، وشوارع (أبو عوف، شركة الزيوت والصابون، المقابر، السينما القديمة، كورنيش النيل، الجيش ومقر مجلس ومدينة كفر الزيات).
وخلال الجولة وجه المحافظ بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لعمل دوريات النظافة ورفع الإشغالات وخاصة من المناطق الحيوية التي تعوق حركة السير والمرور.

ضبط 23 مركبة في حملات مرورية لردع المخالفين بشوارع الغربية

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، اللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة قطور والأستاذ عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.ِ

IMG-20221127-WA0032
IMG-20221127-WA0032
IMG-20221127-WA0036
IMG-20221127-WA0036
IMG-20221127-WA0030
IMG-20221127-WA0030
IMG-20221127-WA0031
IMG-20221127-WA0031
IMG-20221127-WA0029
IMG-20221127-WA0029
محافظ الغربية الغربية الأسكان رفع الإشغالات الهيئة الهندسية كورنيش النيل الدكتور طارق رحمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة إسبانيا والمانيا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

بشرة خيرة.. توصيات بـ زيادة أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية

حالة الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة| تفاصيل

فصل جميع طلاب الثانوية العامة بإحدى المدارس يثير الجدل على فيس بوك

مات قبل زفافه بـ9 طلقات.. تشييع جثمان عريس شبرا الخيمة

بعد التعدي عليها.. مفاجأة بتقرير الطب الشرعي عن تخلص فتاة البحيرة من حياتها

بعد التشويش على الهوية.. تردد قناة جديدة تبث مباريات كأس العالم

بعد خسارة المنتخب البلجيكي.. فوضى وشغب في شوارع بروكسل

موضوعات متعلقة

حقيقة الفصل الجماعي لطلاب الصف الثالث الثانوي بمدرسة في الغربية

ترشيحاتنا

أزمة جديدة.. منتخب السعودية يعلن إصابة نجمه قبل مباراة الحسم أمام المكسيك

عقب المباراة..تفاصيل اشتباكات الجمهور المغربي مع الشرطة البلجيكية ببروكسل

الرعاية الصحية: تكريم العناصر الأكثر تميزا احتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة

5 أسئلة يجيب عنها وزير التعليم في مؤتمر امتحانات الثانوية العامة غدا

يمثلون 7.5 مليون نسمة.. منصة إلكترونية لعرض الأفلام مجانا للصم والبكم|وناقد يعلق

خبير: البورصة المصرية تحقق ارتفاعات غير مسبوقة منذ عامين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك الفيروس المخلوى..مشروبات تذيب البلغم

يحارب 20 سلالة من الانفلونزا.. علماء يتوصلون إلى لقاح جديد

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

اكتشاف فيروس جديد في الخفافيش.. ما هو kiwira وهل ينتشر بين البشر؟

فيديو

ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة في أول ظهور بعد مرضه الأخير؟.. فيديوجراف

المغرب يفرح العرب واليابان تتعثر.. مفاجآت في مواجهات كأس العالم

قفز 145 في أسبوع.. جرام الذهب عيار 14 يصل ألف جنيه

فارق الحياة وهو ساجد.. طالب الطب أحمد الشرقاوي وحسن الخاتمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ