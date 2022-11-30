إدانة زعيم ميليشيا أمريكية بالتحريض على الفتنة في اقتحام الكونجرس

أدانت هيئة محلفين في واشنطن، ستيوارت رودس، مؤسس ميليشيا "أوث كيبرز" (حراس القسم) اليمينية، بتهمة التمرد، بسبب دوره في الهجوم الذي شنه مناصرون للرئيس السابق دونالد ترمب على مبنى الكونجرس في 6 يناير 2021.

وفي ختام شهرين من المحاكمة أمام محكمة فيدرالية في واشنطن و3 أيام من المداولات، خلصت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 عضواً إلى أن رودس ورفيقه في الميليشيا كيلي ميجس مذنبان بتهمة التمرد، في حين برأت 3 متهمين آخرين من التهمة التي تصل عقوبتها إلى السجن 20 سنة.

وهاجم أنصار ترامب في السادس من يناير 2021 مقر الكونجرس، سعيا لتعطيل عملية تثبيت فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020.

على جانب آخر، ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس، من أجل التدخل بشكل عاجل لمنع عمال قطاع الشحن بالسكك الحديد من الدخول في إضراب قد تكون تداعياته "مدمرة على اقتصاد" الولايات المتحدة.

