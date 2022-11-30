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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوسف أوباما يهنئ مصطفى محمد بـ عيد ميلاده .. شاهد

صدى البلد

هنّأ يوسف اوباما  ، لاعب نادى الزمالك ، ، مصطفى محمد لاعب منتخب مصر و  نادي نانت الفرنسي، بعيد ميلاده.

 

ونشر يوسف أوباما صورة تجمعه بـ مصطفى محمد عبر حسابة بموقع انستجرام ، وكتب “ عيد ميلاد سعيد يا هداف ”. 

 

وخاض يوسف إبراهيم "أوباما" والبنيني سامسون أكينيولا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية بعد انتهاء التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وتدرب ثنائي الأبيض على التسديدات على المرمى من مسافات متنوعة، وأدى اللاعبان التدريبات بالتسديد على مرمى ثنائي حراسة المرمى السيد عطية ومحمد نديم.

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