عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجمات قوية لروسيا في زابوريجيا والجيش الأوكراني يرد

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تقصف مناطق في مقاطعة زابوروجيا جنوبي البلاد بصواريخ أس 300.

وأضاف الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية تجدد القصف على محطات المياه أيضا في أوتشاكوف بمقاطعة ميكولايف جنوبي البلاد.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية صدت هجوما للقوات الروسية على أكثر من محور في مقاطعة زابوروجيا جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية قصفت منطقة "سومي" الواقعة شمال شرقي البلاد نحو 30 مرة خلال أقل من ساعتين.

وأضاف الجيش الأوكراني أن القصف لم يسفر عن سقوط قتلى من الجنود الأوكرانيين أو وقوع خسائر في العتاد.

وقال الحاكم الإقليمي لمنطقة "سومي" الأوكرانية ديمترو زيفيتسكي - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الثلاثاء، إن 6 منازل على الأقل تضرروا جراء الهجمات ودُمرت 4 منازل أخرى تقريبا في حي "فوروجبيان"، مشيرا إلى أن السكان تمكنوا من الاختباء في الملاجئ.

أنظمة باترويت تشكل صراعا بين روسيا والناتو.. تلميحات بتزويد أوكرانيا بالصواريخ.. وموسكو تتوعد بالرد.. وخبراء: لن تلبي احتياجات كييف

دولة أوروبية تدعو أوكرانيا إلى شن ضربات في عمق أراضي روسيا.. تفاصيل

الجيش الأوكراني زابوروجيا القوات الروسية ميكولايف أوكرانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط عنيف لـ الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية|ومفاجأة في عيار 21 الآن

7 محافظات تشهد أمطارا غزيرة.. الأرصاد تحذر هؤلاء المواطنين

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-20222

تعليق مثير من خالد الغندور على أنباء انتقال إمام عاشور للأهلي

نشرة المرأة| سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة.. وزوجة محمد زيدان تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

كولر يرفض رحيل نجم الأهلي عن الفريق

ردده عند الضيق الشديد ولاحظ الفرق.. دعاء سهل وبسيط مأثور عن النبي

بيراميدز يُفاجئ الأهلي بشأن بيع نجمه

موضوعات متعلقة

الجيش الأوكراني: تعرض منطقة سومي لقصف روسي متواصل

70 صاروخا.. بيان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن الضربات الروسية

مفاجأة خيرسون.. مقتل جندي أمريكي في صفوف الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني يتهم القوات الروسية بسرقة متحف خيرسون

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية مهمة على الطريق الدائري.. تعرف عليها

السعودية تتحدى المكسيك في كأس العالم 2022

أعراض خفية تكشف إصابتك بالسكر.. وأطعمة تجنبها فورا

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

3 أفعال في الصلاة تبطلها ولا يجبرها سجود السهو.. داعية يحذر منها

تويتر تخفي الحقيقة.. اختراق يكشف بيانات 5.4 مليون مستخدم وبيعها مجانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزيل السموم من الجسم.. 7 فوائد لعصير القرع الزجاجي

نشرة المرأة| سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة.. وزوجة محمد زيدان تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

نزلت 13 جنيها.. تعرف على الأسعار الجديدة للفراخ والبيض للمستهلك

علامات تحذيرية لنوبة قلبية غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد

فيديو

أب يتخلص من ابنه في سوهاج.. السبب صادم| شاهد

رعب يسيطر على الجزيرة.. ثوران أكبر بركان في العالم بـ هاواي

مونديال 2022.. تأهل السنغال يتصدر الترند وقطر تودع كأس العالم.. شاهد

خدعة أم حقيقة .. سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ