هجمات قوية لروسيا في زابوريجيا والجيش الأوكراني يرد

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تقصف مناطق في مقاطعة زابوروجيا جنوبي البلاد بصواريخ أس 300.

وأضاف الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية تجدد القصف على محطات المياه أيضا في أوتشاكوف بمقاطعة ميكولايف جنوبي البلاد.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية صدت هجوما للقوات الروسية على أكثر من محور في مقاطعة زابوروجيا جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية قصفت منطقة "سومي" الواقعة شمال شرقي البلاد نحو 30 مرة خلال أقل من ساعتين.

وأضاف الجيش الأوكراني أن القصف لم يسفر عن سقوط قتلى من الجنود الأوكرانيين أو وقوع خسائر في العتاد.

وقال الحاكم الإقليمي لمنطقة "سومي" الأوكرانية ديمترو زيفيتسكي - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الثلاثاء، إن 6 منازل على الأقل تضرروا جراء الهجمات ودُمرت 4 منازل أخرى تقريبا في حي "فوروجبيان"، مشيرا إلى أن السكان تمكنوا من الاختباء في الملاجئ.