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رئيس التحرير
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أنظمة باترويت تشكل صراعا بين روسيا والناتو.. تلميحات بتزويد أوكرانيا بالصواريخ.. وموسكو تتوعد بالرد.. وخبراء: لن تلبي احتياجات كييف

صدى البلد

يشعر البعض بالقلق من أن نشر صواريخ باتريوت في أوكرانيا قد يجر حلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى صراع بين روسيا وأوكرانيا، خاصة مع تفاقم أزمة الحرب على كييف. 

وحددت كييف خياراتها لمواجهة الضربات الروسية، بدعوة أمريكا وحلف الناتو إلى تزويدها بدفاعات جوية مُطورة، ما أدى إلى تخطيط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتسليمها أنظمة الدفاع الجوي “باتريوت”.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن دول الناتو تناقش إمكانية تسليم أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى أوكرانيا.

وأوضح ستولتنبرج، عقب نتائج اليوم الأول لاجتماعات وزراء خارجية دول الحلف: "تدور مناقشاتنا حول تقديم أنظمة جديدة، مثل باتريوت، وهذا نقاش في الوقت الحالي. ولكنه أيضًا يتعلق بالتأكد من أن الأنظمة التي تم تسليمها بالفعل فعالة وعملية".

وعقب الإعلان عن هذه الخطة، هددت روسيا باستهداف المنظومة، فعلق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، علي تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، وكتب عبر “تلجرام”: "إذا قام الناتو ، كما ألمح ستولتنبرج، بتزويد المتعصبين في كييف بأنظمة باتريوت جنبًا إلى جنب مع أفراد الناتو، فسيصبحون على الفور هدفًا شرعيًا لقواتنا المسلحة. وآمل أن يفهم العاجزون في حلف الأطلسي ذلك".

ليرد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، باتريك رايدر، قائلا اليوم الثلاثاء، إن أمريكا لا تخطط بعد لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي “باتريوت”.

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وأوضح رايدر في إفادة صحفية، “تظل قضايا شحنات أنظمة الدفاع الجوي أولوية رئيسية لوزارة الدفاع الأمريكية والمجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بدعم أوكرانيا. أما بالنسبة لأي نوع من بطاريات باتريوت، في هذه المرحلة ليس لدينا أي خطط لتزويد أوكرانيا بها”.

كما أشار ممثل وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن واشنطن ستواصل المشاورات مع حلفائها وشركائها بشأن الأسلحة التي تلبي احتياجات أوكرانيا الدفاعية على أفضل وجه.

وقال مسؤولون كبار في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن أمريكا ليست مستعدة بعد لتقديم طائرات مقاتلة لأوكرانيا ولا تدرج هذه المسألة في قائمة أولوياتها العاجلة.

وأضاف مسؤولو البنتاجون، “فيما يتعلق بالطائرات المقاتلة، عندما نعتبرها مجالًا للاستثمار المستقبلي في القوات المسلحة الأوكرانية، نفكر في الصيانة والتدريب المطلوبين، لذا فهذه ليست أولوية فورية بالنسبة لنا عند التفكير في احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية".

وفي وقت سابق من نوفمبر الجاري، طلب وزير الدفاع البولندي من ألمانيا تسليم أوكرانيا شحنة صواريخ باتريوت أرض جو مخصصة في الأصل لبولندا، وذلك لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

ويأتي العرض البولندي في أعقاب مقتل شخصين بسقوط صاروخ في قرية بولندية، تشتبه وارسو بأنه صاروخ أوكراني للدفاع الجوي أُطلق خلال تصدي كييف لوابل من الضربات الروسية.

فيما قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا تدرس طلب إرسال باترويت لبولندا، ومن ثم أوكرانيا.

ويقول خبراء الدفاع إن التدريب على نظام باترويت شديد التعقيد قد يستغرق سنوات أيضًا ، مما يعني أنه لن يلبي الاحتياجات الفورية لأوكرانيا.

أمريكا واشنطن البنتاجون روسيا الولايات المتحدة صواريخ

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