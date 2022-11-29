دولة أوروبية تدعو أوكرانيا إلى شن ضربات في عمق أراضي روسيا.. تفاصيل

دعا وزير خارجية لاتفيا، إدجارز رينكيفيكس، حلف شمال الأطلسي “الناتو” على السماح لـ أوكرانيا باستخدام أسلحتها التي قدمتها من الغرب لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية.

وقال رينكيفكس، في مقابلة مع وكالة “بلومبرج”، على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في بوخارست، اليوم الثلاثاء، إنه يجب استخدام الأسلحة لمهاجمة المواقع التي تستخدمها موسكو لشن ضربات صاروخية ضد البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا.

وأضاف: “يجب أن نسمح للأوكرانيين باستخدام الأسلحة لاستهداف مواقع الصواريخ أو الحقول الجوية التي تنطلق منها تلك العمليات”.

وبينما حذرت موسكو الغرب مرارًا وتكرارًا من “تزويد” أوكرانيا بأسلحة متنوعة، مما يشير إلى أن مثل هذا السلوك يمكن أن يؤدي في النهاية إلى صراع مباشر بين حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة وروسيا، تجاهل رينكيفكس هذه المخاوف، قائلا إن الحلف “يجب ألا يخشى” التصعيد.

وكانت لاتفيا، إلى جانب دول البلطيق الأخرى، من بين أكثر مؤيدي كييف صوتًا في الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا.

وقام كبار المسؤولين في البلاد بجولات متكررة في كييف لإظهار دعمهم، حيث جاءت الزيارة الأخيرة في عطلة نهاية الأسبوع عندما التقى رينكيفكس، إلى جانب زملائه من ليتوانيا وإستونيا وفنلندا والسويد والنرويج وأيسلندا، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي الأسابيع الأخيرة، استهدفت روسيا الشبكة الكهربائية والمنشآت العسكرية في أوكرانيا، حيث جاءت الهجمات في أعقاب انفجار دمر جسر كيرتش الذي يربط البر الرئيسي لروسيا بشبه جزيرة القرم.

وألقت موسكو باللائمة في الحادث مباشرة على أوكرانيا وداعميها الأجانب، وبالتحديد بريطانيا ، ووصفت بأنها “هجوم إرهابي”، لكن كييف ولندن نفتا تورطهما.