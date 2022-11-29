عاجل
لأول مرة.. إضرابات غير مسبوقة للممرضين في بريطانيا يحيى خليل عن بداياته: كنت بعمل إيقاعات موسيقية من أكواب وترابيزات أخبار التعليم.. بازار خدمي لطالبات كلية البنات عين شمس… كيف تدلي بصوتك بانتخابات الاتحادات الطلابية.. جامعة حلوان تجيب موجز السوشيال ميديا.. ريم مصطفى توجه رسالة غامضة لـ جمهورها.. نادين نسيب تشكر متابعيها على رسائلهم أخبار التوك شو .. أحمد موسى: 50 ألف هيجيبوا محبس ودبلة بس .. والأرصاد توجه رسالة تحذير للمواطنين قبل دخول الشتاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة أوروبية تدعو أوكرانيا إلى شن ضربات في عمق أراضي روسيا.. تفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

دعا وزير خارجية لاتفيا، إدجارز رينكيفيكس، حلف شمال الأطلسي “الناتو” على السماح لـ أوكرانيا باستخدام أسلحتها التي قدمتها من الغرب لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية.

 

وقال رينكيفكس، في مقابلة مع وكالة “بلومبرج”، على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في بوخارست، اليوم الثلاثاء، إنه يجب استخدام الأسلحة لمهاجمة المواقع التي تستخدمها موسكو لشن ضربات صاروخية ضد البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا.

وأضاف: “يجب أن نسمح للأوكرانيين باستخدام الأسلحة لاستهداف مواقع الصواريخ أو الحقول الجوية التي تنطلق منها تلك العمليات”.

 

وبينما حذرت موسكو الغرب مرارًا وتكرارًا من “تزويد” أوكرانيا بأسلحة متنوعة، مما يشير إلى أن مثل هذا السلوك يمكن أن يؤدي في النهاية إلى صراع مباشر بين حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة وروسيا، تجاهل رينكيفكس هذه المخاوف، قائلا إن الحلف “يجب ألا يخشى” التصعيد.

 

وكانت لاتفيا، إلى جانب دول البلطيق الأخرى، من بين أكثر مؤيدي كييف صوتًا في الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا.

أنقذ السوفيت من النازيين ونابليون.. كيف تستخدم روسيا سلاح الشتاء؟

وعيد روسيا يشكل أزمة.. سر تراجع أمريكا عن تزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت؟

وقام كبار المسؤولين في البلاد بجولات متكررة في كييف لإظهار دعمهم، حيث جاءت الزيارة الأخيرة في عطلة نهاية الأسبوع عندما التقى رينكيفكس، إلى جانب زملائه من ليتوانيا وإستونيا وفنلندا والسويد والنرويج وأيسلندا، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، استهدفت روسيا الشبكة الكهربائية والمنشآت العسكرية في أوكرانيا، حيث جاءت الهجمات في أعقاب انفجار دمر جسر كيرتش الذي يربط البر الرئيسي لروسيا بشبه جزيرة القرم. 

 

وألقت موسكو باللائمة في الحادث مباشرة على أوكرانيا وداعميها الأجانب، وبالتحديد بريطانيا ، ووصفت بأنها “هجوم إرهابي”، لكن كييف ولندن نفتا تورطهما.

الولايات المتحدة روسيا الناتو النرويج لاتفيا زيلينسكي حلف شمال الأطلسي كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

7 محافظات تشهد أمطارا غزيرة.. الأرصاد تحذر هؤلاء المواطنين

هتموت في الحال.. الأرصاد توجه رسالة تحذير للمواطنين قبل دخول الشتاء

هل وقّع للأهلي رسميًا؟.. حقيقة انتقال نجم الزمالك للمارد الأحمر.. تفاصيل

وفاة محامي نيرة أشرف في حادث سير.. الحقيقة كاملة

عاود الصعود.. ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء 29-11-2022

بعد القانون الجديد.. بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح القديمة على مخالفات البناء

اشتعال النيران في سيارات الرئيس الأمريكي ..صور

هل يتراجع سعر الذهب في مصر خلال الفترة القادمة؟ .. توقعات الخبراء

موضوعات متعلقة

بعد تحذيرات روسيا.. أمريكا تتراجع عن تزويد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت"

خطأ فادح من بايدن يؤجج الانقسام في البوسنة والهرسك.. تفاصيل

لم أمتلك القوة.. ميركل تكشف كواليس المحاولة الأخيرة لمنع بوتين من غزو أوكرانيا

انتشار واسع.. الصحة العالمية تعلن عن مرض يشكل تهديدا وشيكا

بيلاروس تهدد برد قوي مع روسيا حال تعرضها للهجوم

بسبب الصين.. محادثات رفيعة المستوى بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

أثارت جدلا كبيرا.. خلافات بين دول أوروبا بسبب خطة أسعار الغاز

خسارة المليارات.. بايدن يعلق على إضراب عمال السكك الحديدية في أمريكا

ترشيحاتنا

لو جى من الخليج..تعرف على السيارة الـSUV صاحبة أقل وديعة دولارية 2022

تفاصيل المؤتمر الدولي لكلية التربية بجامعة الأزهر عن تدويل التعليم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 30 نوفمبر 2022 .. مفاجأة للسرطان وخسارة مالية لهؤلاء

دولة أوروبية تدعو أوكرانيا إلى شن ضربات في عمق أراضي روسيا.. تفاصيل

إعجابا بالصلاة والأذان.. الأجانب يراقبون المسلمين بالمساجد من خلف النوافذ.. شاهد

أمريكا توافق على بيع طائرات مسيرة لـ قطر بمليار دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل وأسرع الطرق لحرق السكر في الدم

طريقة عمل الطعمية فى الخلاط| أحلى من المحلات

أصبح مليونيرا بسبب لقطة.. من هو المشجع الأكثر حظا في كأس العالم؟

بعد شائعة زواجها من حمو بيكا..صور أثارت الجدل لـ سارة خليفة طليقة كهربا|شاهد

فيديو

أب يتخلص من ابنه في سوهاج.. السبب صادم| شاهد

رعب يسيطر على الجزيرة.. ثوران أكبر بركان في العالم بـ هاواي

مونديال 2022.. تأهل السنغال يتصدر الترند وقطر تودع كأس العالم.. شاهد

خدعة أم حقيقة .. سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ