عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية: الجمهوري والديمقراطي متفقان على دعم أوكرانيا والخلاف على المبلغ

صدى البلد

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن الحزبين الجمهوري والديمقراطي متفقان على  دعم أوكرانيا، لكن الخلاف بينهما على المبلغ فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مجلس النواب بتشكيلته التي تحمل أغلبية جمهورية قادمة لن تكون بنفس القدر من السخاء مع أوكرانيا مثلما تفعل إدراة بايدن الآن، والخلاف على الدعم، «كم هذا الدعم وكيفية الدعم، لا أعتقد أن الجمهوريين لديهم الرغبة في أن يكون الدعم غير محدود».

وتابع: «الجمهوريون سيدعمون أوكرانيا لكن سيكون الدعم أقل لأنهم يريدون توفير الأموال لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة، وأوكرانيا لا تقع على مساحة أولويات الجمهوريين فلديهم قضايا أخرى يريدون إثارتها مثل قضية التحقيقات الخاصة بجو بايدن وابنه هانتر بايدن في مزاعم فساد».

 

 تخشى من سقوط مثل هذه الأسلحة في يد روسيا

واستطرد: «الولايات المتحدة حذرة جدا فيما تقدمه من أسلحة لأوكرانيا، والأسلحة التي تقدمها لكييف ليست من تلك الأسلحة المتطورة تكنولوجيا، نظرا لأنها تخشى من سقوط مثل هذه الأسلحة في يد روسيا رغم أن هذه الأسلحة قد ترجح كفة أوكرانيا بشكل كبير في حربها ضد روسيا، لكنها تخشى من وقوع هذه الأسلحة في اليد الخطأ».

مجلس النواب الولايات المتحدة روسيا واشنطن أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. الفيفا يعاقب منتخب السنغال

الدولار الأمريكي يقترب من أكبر تراجع منذ 2010.. تفاصيل

ارتفاع سعر الذهب الآن .. ومفاجأة في عيار 21

بائعة البخور .. قتلها عشيقها أثناء ممارسة علاقة آثمة وألقى جثتها بالقمامة

ألقاها عارية بصندوق قمامة.. سيدة الجيزة قتلها عشيقها وهي في أحضانه بالمخزن|ما القصة؟

الاستغناء عن كهربا.. خالد الغندور يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ مسئولي الأهلي

قبل محاكمتها.. معلومات لا تعرفها عن هبة قطب| من هو زوجها ؟

نزلت 13 جنيها.. تعرف على الأسعار الجديدة للفراخ والبيض للمستهلك

ترشيحاتنا

انتحار فني ووقاحة.. ماجدة خيرالله تعلق على إعادة تقديم سيدتي الجميلة بموسم الرياض

زلزال 5.8 ريختر يضرب إيران

الرئيس يفتتحها غدا| كل ما يخص المرحلة الأولى من مشروع المنصورة الجديدة

لقاء استخباراتي رفيع .. روسيا تكشف تفاصيل اجتماع مع أمريكا

تعادل سلبي في الشوط الأول بين الدنمارك وأستراليا بكأس العالم

الزراعة: توزيع 70 طن تقاوي شعير ومائة ألف شتلة زيتون بالمجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرها السكتة الدماغية.. مضاعفات خطيرة لـ فيروس كورونا عند الأطفال

فستان البحر.. نسرين طافش تثير ضجة على الشاطئ| شاهد

فورية| دراسة تكشف أضرار ضربات الرأس في كرة القدم

لوك جديد.. شام الذهبي تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

فيديو

عودة 100 مسافر من مطار القاهرة .. التفاصيل الكاملة لأزمة باركود المعتمرين

تحذير هام من الأمم المتحدة.. هل أصبح الإيدز وباء عالميا؟

وليمة المونديال..تعرف على قصة صورة أشعلت مواقع التواصل في كأس العالم.. فيديوجراف

حقيقة انتشار حالات مصابة بوباء الالتهاب السحائي بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ