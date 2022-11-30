هدفان في 5 دقائق.. منتخب المكسيك يتقدم على السعودية 2-0

سجل منتخب المكسيك، هدفان في شباك منتخب السعودية، في بداية الشوط الثاني من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وجاء الهدف الأول عن طريق هنري مارتين في الدقيقة 47، ثم أضاف لويس شافيز، الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث شهد تألقا رائع لـ محمد العويس حارس مرمى منتخب السعودية؛ بعدما تصدى لأكثر من كرة من لاعبي المنتخب المكسيكي.

وتعرض على آل بليهي للإصابة في الدقيقة 37؛ ليغادر أرضية الملعب، ودخل بدلاً منه اللاعب رياض شراحيلي.

وجاء تشكيل منتخب السعودية كالتالي:.

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سلطان الغنام – حسان التمبكتي – عبد الإله العمري - علي البليهي.

خط الوسط: محمد كنو – علي الحسن – سعود عبد الحميد.

خط الهجوم: سالم الدوسري – صالح الشهري – فراس البريكان