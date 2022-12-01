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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأحد .. "الصمت" معرض للفنان كريم حلمي بجاليري مصر

كريم حلمي
كريم حلمي

في رحاب جاليري مصر يحتفي الفنان كريم حلمي بافتتاح معرضه الجديد "الصمت" وذلك يوم الأحد 4 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً بحضور لفيف من الفنانين والنقاد.

يقول الفنان محمد طلعت مدير الجاليري .. "يُعد المعرض أول مناسبة لمطالعة تجربة جديدة للفنان كريم حلمي تسير في نفس نهجه وأسلوبه الفني ولكن بروح وشخصية مغايرة تدخل فيها الألوان الدافئة بعدما كان في السابق يعتمد على الألوان الرمادية بدرجاتها .. لكنه لم يتخلى عن شغفه بالحالات الإنسانية وتشابكها وتناوله الغير تقليدي بالمزج بين الواقعي والرمزي وتلخيص مسطحه لأبسط جملة تعبيرية متكاملة البناء والمضمون .. وفي هذا التجربة تدخل المرأة كعنصر بصري تشكيلي بكل ما تعكسه صورتها من تشويق وغموض وحساسية كذلك أمام الفنان كون صورتها تكشف عن منظومة الأفكار والقيم العاطفية والاجتماعية بجانب الفنية والجمالية".

كريم حلمي هو فنان مصري معاصر، يعيش ويعمل مدرساً بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، تتسم أعماله بواقعية ذات حس ميتافيزيقي يتمحور حول شخوصه الغير مكتملة الأطراف، والتي تبدو كما لو كانت في مقاومة لمجهول، مع تبلور تجربة كريم حلمي، ازداد التعمق إلى بواطن شخوصه، والتي اختمرت ونضجت بل وأحياناً شابها الذبول، ليتحول المشهد إلى البعد الاجتماعي لشخوصه والتي باتت تمثل المرأة فيه عنصر رئيساً، مع تبلور التجربة الفنية المقدمة تحولت الحالة اللونية من الدرجات القاتمة الرمادية إلى حالة لونية تشوبها الألوان الدافئة، لربما سعادة مرجوة.

للفنان العديد من المشاركات المحلية والدولية، فعلى المستوى المحلي فقد حصل على العديد من الجوائز من خلال مشاركته في صالون الشباب في دوراته المتعاقبة بالإضافة إلى بعض المعارض الخاصة، أما على المستوى الدولي فقد شارك كريم حلمي في العديد من الملتقيات الدولية في السويد والدنمارك والمجر وألمانيا واليونان ورومانيا وبلغاريا وصربيا والنمسا، بالإضافة إلى عرض أعماله في معارض خاصة برومانيا وبلغاريا والمجر.

يستمر المعرض حتى 22 ديسمبر 2022 بجاليري مصر (4 أ شارع ابن زنكي بالزمالك).

جاليري مصر الفنان كريم حلمي الصمت الفنانين والنقاد بروح وشخصية

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