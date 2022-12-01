برسالة مؤثرة.. كيروش يعلن رحيله عن إيران عقب توديع كأس العالم



أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، رحيله عن تدريب المنتخب بعد الإقصاء من بطولة كأس العالم المقامة في قطر.



وكتب كارلوس كيروش، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "في كرة القدم، يوجد مكاسب أخلاقية، ويوجد أيضا شيء غير أخلاقي هو لا تحقق أحلامك، بقدر ما بذلت قصارى جهدك برغبة كاملة وعقلية الفوز الشجاعة".

وأضاف:" أنا فخور بكم ومرة أخرى كنتم متألقين داخل وخارج الملعب، لقد كان لشرف كبير أن أكون جزءًا من عائلة كرة القدم هذه، أعتقد أنكم تستحقون الاحترام الكامل والمصداقية لبلدكم وأنصار كرة القدم، أتمنى لكم كل السعادة والسلام والنجاح والصحة، شكرًا لكم".