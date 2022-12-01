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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصيني: زيارة "المجلس الأوروبي" تظهر حسن النوايا تجاه تنمية العلاقات

صدى البلد

   قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن زيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى بكين، بعد اختتام المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني- نيابة عن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - تظهر حسن نوايا الاتحاد الأوروبي تجاه تنمية العلاقات مع الصين.
جاء ذلك خلال اجتماع شي اليوم /الخميس/ مع رئيس المجلس الأوروبي الزائر، حسبما أوردت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.
وفي إشارة إلى أن الصين والاتحاد الأوروبي قوتان رئيسيتان للسلام العالمي وسوقان رئيسيان للتنمية المشتركة وحضارتان رئيسيتان للتقدم البشري، قال شي إنه من مصلحة الصين والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي الحفاظ على الزخم المتصاعد للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي والمضي قدما في تحقيق المنافع المتبادلة.
وأضاف أنه كلما ازداد الوضع الدولي اضطرابا وزادت التحديات العالمية، زادت الأهمية العالمية للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن تنمية الصين تمثل قوة متنامية من أجل السلام العالمي، قائلا: إن بلاده لن تسعى أبدا إلى الهيمنة أو التوسع، وأن هذا هو الالتزام السياسي الجاد للحزب الشيوعي الصيني ويعكس إرادة أكثر من 1.4 مليار صيني.
وأوضح الرئيس الصيني: "لدينا الثقة والقدرة على ضخ يقين واستقرار يتمتعان بقيمة في المجتمع الدولي من خلال استقرار نظامنا وحكمنا وسياساتنا وتنميتنا".
وقال إن المسار الصيني للتحديث والتكامل الأوروبي هما خياران اتخذتهما الصين والاتحاد الأوروبي على التوالي مع التركيز على المستقبل، مؤكدا أنه يتعين على الجانبين التفاهم والدعم المتبادل لبعضهما البعض، وأن الصين تأمل في أن يصبح الاتحاد الأوروبي شريكا مهما في سعي بكين وراء المسار الصيني للتحديث ،ومشاركة الفرص التي يوفرها السوق الصيني والانفتاح المؤسسي وتعميق التعاون الدولي.

 

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