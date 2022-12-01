الأكوادور تعلن حالة الطوارئ الصحية 90 يومًا بسبب تفشي أنفلونزا الطيور

أعلن وزير الزراعة وتربية الماشية في الإكوادور، برناردو مانزانو، حالة طوارئ صحية حيوانية لمدة 90 يومًا بعد اكتشاف تفشي إنفلونزا الطيور في المزارع في البلاد.‏

‏وقال "مانزانو": "لإبقاء تفشي المرض تحت السيطرة، أصدرنا أمس بالفعل اتفاقًا وزاريًا رقم 134 أعلنا من خلاله حالة طوارئ صحية حيوانية في الأراضي الإكوادورية ستستمر 90 يومًا".‏

و‏بدأ تفشي أنفلونزا الطيور الحالي في كندا وانتشر إلى الولايات المتحدة، التي شهدت رقمًا قياسيًا بلغ 50 مليون حالة وفاة للطيور، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.‏