السنغال تحقق تأهلا تاريخيا لثمن نهائي المونديال بالفوز على الإكوادور

تأهل منتخب السنغال لثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بفوزه على الإكوادور بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "خليفة الدولي”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

سيطر منتخب السنغال على أحداث الشوط الأول، وكانوا قريبين من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 3، عندما تلقى تمريرة من زميله بابي جاي، ليقتحم منطقة الجزاء ويسدد كرة بيمناه لكنها جاورت القائم الأيمن.

وأهدر بولاي ديا فرصة تسجيل هدف التقدم للسنغال في الدقيقة التاسعة عندما انفرد بمرمى الإكوادور لكن تسديدته جاورت القائم الأيسر بغرابة.

وفي الدقيقة 43، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لعرقلة هينكابي لاعب الإكوادور لـ إسماعيلا سار.

وسدد إسماعيلا سار الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 44، ليهدي بلاده السنغال هدف التقدم.

وفي الشوط الثاني، استطاع منتخب الإكوادور إدراك التعادل في الدقيقة 68 عن طريق موسيس كاسيدو من متابعة لتمريرة زميله فيليب توريس.

وسجل خاليدو كوليبالي الهدف الثاني للسنغال في الدقيقة 70 من متابعة لركلة حرة تم تنفيذها من الجهة اليمنى.

لاعبو السنغال حافظوا على تقدمهم حتى النهاية رغم محاولات الإكوادوريين، ليظفروا بالانتصار ونقاطه الثلاث، ويتأهلوا لدور الـ 16.

انتصار السنغال رفع رصيدهم لـ 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى ليرافق هولندا في دور الـ 16، فيما تجمد رصيد الإكوادور عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وأصبح منتخب السنغال أول منتخب أفريقي يتأهل للأدوار الإقصائية ببطولة كأس العالم منذ منتخب الجزائر في نسخة عام 2014.

تشكيل السنغال ضد الإكوادور في كأس العالم:

حراسة المرمى: إداور ميندي

خط الدفاع : عبده ديالو، إسماعيل جاكوبز، خاليدو كوليبالي، يوسف سابالي.

خط لوسط: بابا جاي، إدريسا جاي، إسماعيلا سيس.

خط الهجوم: إليمان نداي، بولا ديا، إسماعيلا سار.

وكان منتخب السنغال خسر أمام هولندا بهدفين في المباراة الافتتاحية ببطولة كأس العالم 2022، بينما فاز على قطر 3-1 في الجولة الماضية.

ويحتل المنتخب الهولندي صدارة المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2022 برصيد 4 نقاط ويأتي منتخب الإكوادور وصيفا بنفس الرصيد، والسنغال ثالثا بـ 3 نقاط، بينما يتواجد منتخب قطر في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.