برلماني: افتتاح المنصورة الجديدة يؤكد نجاح الدولة في تعزيز إنشاء المدن الذكية

أكد النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب نائب رئيس حزب الحرية المصري الأمين العام للحزب، أن مدينة المنصورة الجديدة التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى مراحلها اليوم، تأتي تأكيدا على نجاح الدولة نحو تعزيز إنشاء المدن الذكية وتوسعتها، والتى تعد ضمن رؤية مصر نحو إعادة رسم الخريطة العمرانية، من خلال إنشاء العديد من المجتمعات العمرانية الجديدة ذات الخدمات المتكاملة، مما يساهم فى تطوير العشوائيات وإنشاء ببنية تحتية متطورة لتوفير السكن الملائم للمواطنين وخلق مزيد من فرص العمل للشباب.

وقال مهني، إن المدن العمرانية الجديدة تهدف لتخفيف الأزدحام عن بعض المدن، وجذب مزيد من الاستثمارات للمدن الجديدة، بالإضافة إلى تلك المدن تكون متكاملة الخدمات مما يسهم فى إنشاء جيل جديد يتمتع بالخبرة والمعرفة والصحة، مشيرا إلى أن مدن الجيل الرابع تعزز من ريادة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، والتكيف مع المتغيرات المناخية، من خلال زيادة المناطق الخضراء والمساحات العامة، واستغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف مهني أن مدينة المنصورة الجديدة هى أول مدينة تنتمي لمدن الجيل الرابع في الدلتا، وتم تدشينها بقرار جمهوري عام 2018، ليستمر العمل عليها لتدخل بعد ذلك في المدن الجديدة.