عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: افتتاح المنصورة الجديدة يؤكد نجاح الدولة في تعزيز إنشاء المدن الذكية

المنصورة
المنصورة

أكد النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب نائب رئيس حزب الحرية المصري الأمين العام للحزب، أن مدينة المنصورة الجديدة التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى مراحلها اليوم، تأتي تأكيدا على نجاح الدولة نحو تعزيز إنشاء المدن الذكية وتوسعتها، والتى تعد ضمن رؤية مصر نحو إعادة رسم الخريطة العمرانية، من خلال إنشاء العديد من المجتمعات العمرانية الجديدة ذات الخدمات المتكاملة، مما يساهم فى تطوير العشوائيات وإنشاء ببنية تحتية متطورة لتوفير السكن الملائم للمواطنين وخلق مزيد من فرص العمل للشباب.

وقال مهني، إن المدن العمرانية الجديدة تهدف لتخفيف الأزدحام عن بعض المدن، وجذب مزيد من الاستثمارات للمدن الجديدة، بالإضافة إلى تلك المدن تكون متكاملة الخدمات مما يسهم فى إنشاء جيل جديد يتمتع بالخبرة والمعرفة والصحة، مشيرا إلى أن مدن الجيل الرابع  تعزز من ريادة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، والتكيف مع المتغيرات المناخية، من خلال زيادة المناطق الخضراء والمساحات العامة، واستغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف مهني أن مدينة المنصورة الجديدة هى أول مدينة تنتمي لمدن الجيل الرابع في الدلتا، وتم تدشينها بقرار جمهوري عام 2018، ليستمر العمل عليها لتدخل بعد ذلك في المدن الجديدة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب قرار جمهوري القطاع الخاص المجتمعات العمرانية العشوائيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

النقض ترفض طعن جمال اللبان وتؤيد السجن 15 عاما في الكسب غير المشروع

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

وفاة مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة بالنادي الأهلي

مرتضى منصور يحسم الجدل حول عودة بن شرقي ورحيل عاشور إلى الأهلي

بعد أنباء مفاوضات الأهلي.. إمام عاشور يضع شرطا للتجديد مع الزمالك

أسطورة السعودية.. العويران يفجر مفاجأة مدوية بشأن رونالدو وليفربول

تخطى الـ 1700| بيع واكسب.. قفزة عنيفة في أسعار الذهب

ترشيحاتنا

بعد إعلانها.. لماذا تراجعت "بي إن سبورت" عن إذاعة مباراة المغرب وكندا؟!

البرازيلي جراسلي لـ صدى البلد: السيليساو المرشح الأول للفوز بالمونديال وإصابة نيمار مقلقة

النهاية كلبوش.. جمال اللبان من موظف إلى مليونير

إطلاق قافلة طبية لخدمة قادرون باختلاف بمحافظات القناة

لا تكرروا الأخطاء.. أمين عام الناتو يحذر من تبعية أوروبا للصين

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية تجميل ولا فوتوشوب.. بشرى تثير الجدل في أحدث ظهور

منها نوع من الزبادي .. أطعمة كارثية على مرضى السكر

كيف اختارت بوسي إطلالتها لتثير الجدل عبر إنستجرام؟ شاهد

نوع مهمل من التوابل الشعبية يخلصك من دهون البطن العنيدة بسرعة لا تتوقعها

فيديو

وزير الإسكان : المنصورة الجديدة بها 225 فدانا للقطاع الخاص

هبوط الدولار عالميا والذهب يسجل سعرا قياسيا.. تغطية خاصة

برودة مع فرص سقوط أمطار.. توقعات طقس اليوم

السهام الحمراء.. ماذا تفعل الطائرات البريطانية فوق سماء سهل حشيش؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ