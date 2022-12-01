63 محطة تحلية مياه.. مصر تدخل عصر جديد من المشروعات

تعد تحلية مياه البحار وسيلة هامة لسد العجز المائى الذى ينتج من ثبات حصة مصر من المياه والزيادة السكانية .

نفذت الدولة محطات تحلية فى منطقة مطروح والضبعة تعمل على تحلية 100 ألف متر مكعب يومياً بالإضافة إلى محطات فى جنوب سيناء الواحدة تنقى 20 ألف متر مكعب يومياً، وتنفيذ أكبر محطة تحلية مياه فى العالم بمنطقة العين السخنة فبراير 2019، والتى تعمل على تنقية 136 ألف متر مكعب من المياه يومياً من خلال محطتين يعملان على تغذية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس،بتكلفة تصل الى 2,5 مليار جنيه تقريبا ، بالإضافة لـ 3 محطات عملاقة أخرى بطاقة 150 ألف متر يومياً إحداها فى الجلالة والأخرى فى شرق بورسعيد والأخيرة فى العلمين الجديدة .

جارى تنفيذ 14 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 476 ألف م3/يوم، بتكلفة 9.71 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد - الدقهلية - السويس - الإسكندرية)، ومن المقرر الانتهاء منها فى 30/6/2022، وذلك بخلاف 76 محطة قائمة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 831.69 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الإسماعيلية - السويس)، ليصبح إجمالى محطات التحلية 90 محطة بطاقة إجمالية 1.307.69 مليون م3/يوم .

عدد المحطات القائمة يبلغ 63 محطة، بطاقة انتاجية إجمالية تصل لـ 799 ألف متر مكعب يوميا بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والاسماعيلية والسويس، بينما يبلغ، عدد المحطات الجارى تنفيذها 19 محطة بطاقة إجمالية 375 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة إجمالية 7.9 مليار جنيه بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية .

وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن مصر تعانى من عجز مائي شديد نتيجة الزيادة السكانية مقدر بحوالي 42 مليار متر مكعب حتى نصل إلى المعدلات العالمية.

وأضاف نور الدين لـ "صدى البلد " أن مصر تعيد استخدام 20 مليار متر مكعب من مياه المخلفات بمختلف أنواعها صرف زراعي وصحي وصناعي حتى نخفض العجز المائي في مصر إلى 22 مليار.



وأشار إلى أن الدولة بدأت في تنمية الموارد المائية المصرية وتحسين نوعيتها عن طريق المعالجة وعن طريق تحلية مياه البحر.

وأشار إلى أننارفعنا إنتاجنا من التحلية من 100 مليون إلى مليار متر مكعب من مياه البحار يعني عشرة أضعاف في سنة واحدة المستهدف إن شاء الله بعد سنتين أن نصل إلى ثلاثة مليارات ، إلى جانب إنتاجنا 5 مليارات من المياه المعالجة من مصارف بحر البقر ومصارف شرق الدلتا ومصارف غرب الدلتا .

وقالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى أن من أهم المشكلات التى نواجهها فى المياه فى مصر أننا دولة ندرة مائية مع الزيادة السكانية وزيادة الطلب على المياه.

وأشارت إلى أن الدولة توفر الاستثمارات التى تطلبها الوزارة وهذا يجعلنا نعمل فى أكثر من اتجاه سواء اعاده الاستخدام والمشروعات القوميه مثل بحر البقر أو مشروع الضبعة الجديد أو مشروعات إعادة تأهيل الترع ومشروعات الرى الحديث تحسب للدوله المصريه اهتمامها بقطاع المياه بالاضافة إلى الميزانية الموضوعة لوزارة الاسكان سواء محطات معالجة او محطات تحلية.

ونوهت إلى أن إنشاء محطات لتحلية مياه البحر موزعة على عدد 6 خطط خمسية حتى 2050، ومن المستهدف الوصول بكمية المياه المنتجة من خلال هذه المحطات بنهاية هذه الفترة إلى أكثر من 8.5 مليون م3/يوم.