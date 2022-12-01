انقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية الصحراوي وإصابة 8 أشخاص

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى حادث انقلاب ميكروباص، أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وقام رجال المرور فتح الطريق مجددا لتسيير حركة المرور التى توقفت بسبب الحادث.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على بداية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة برفقة عربات الإسعاف والحماية المدنية لنقل المصابين والحفاظ بقدر الإمكان على أرواح الركاب.

وبالمعاينة تبين انقلاب ميكروباص به مجموعة من الركاب على الطريق نتيجة السير بسرعة عالية، بما نتج عنه عدم اتزان وتجاوز الجانب الآخر ليصطدم بميكروباص آخر.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولي التحقيق.