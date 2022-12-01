نقل للمستشفى.. تعرض مسئول إيراني كبير لهجوم من مجهولين

قالت وكالة أنباء "شهر آرانيوز" الإيرانية، اليوم الخميس، إن نائب وزير الصناعة والتجارة محمد مهدي برادران، تعرض لهجوم من قبل مجهولين، مؤكدة إصابته بجروح ونقله إلى المستشفى.

وحسب الوكالة الإيرانية، قالت مصادر مطلعة، إن الحادث وقع بينما كان نائب وزير الصناعة والتجارة قرب منزله، وقام المهاجمون بضرب جسم صلب في رأسه ووجهه وأجزاء أخرى من جسده، مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة وفقدان الوعي في نهاية المطاف".

وأضافت: "بعد هذه الحادثة تم نقل المسؤول الإيراني إلى المستشفى على الفور وبعد الجراحة تم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة".

وكان محمد مهدي برادران من بين الأشخاص الذين شاركوا بنشاط في مكافحة الفساد وتهريب البضائع في القضايا المتعلقة بمختلف مجالات الصناعة والتعدين والتجارة.