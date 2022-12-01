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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شغل عالي الجودة.. نشار فضيات: أهم شيء في مهنتنا الأمانة.. فيديو

سيف محمد نشار فضيات
سيف محمد نشار فضيات

كشف سيف محمد نشار فضيات في أحد ورش صناعة الفضيات، مراحل العمل على تشكيل الفضة في أشكال مختلفة .

 

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وقال سيف محمد  في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  العمل في الفضة يحتاج إلى أمانة ولا مجال للغش ".

 

وأضاف سيف محمود:" مهنة تصنيع الفضة يدويا في اندثار مستمر والشباب لا يتجهون نحو  تعلم مهنة تصنيع الفضة ".

 

وأكمل سيف محمد :"  أقوم بنشر الفضيات  تمهيدا لتشكيلها بناء على رغبة العميل ، وأقوم بتفريغ الفضة بناء على الشكل المطلوب ".

 

ولفت سيف محمد :"  العمل بشكل يدوي في تصنيع الفضة ينتج عنه شغل عالي الجودة وتفريغ أي قطعة فضة يحتاج إلى وقت كافي ".

 

فضيات الفضة مهنة حمدي رزق اخبار التوك شو

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