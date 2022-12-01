شغل عالي الجودة.. نشار فضيات: أهم شيء في مهنتنا الأمانة.. فيديو

كشف سيف محمد نشار فضيات في أحد ورش صناعة الفضيات، مراحل العمل على تشكيل الفضة في أشكال مختلفة .



وقال سيف محمد في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" العمل في الفضة يحتاج إلى أمانة ولا مجال للغش ".

وأضاف سيف محمود:" مهنة تصنيع الفضة يدويا في اندثار مستمر والشباب لا يتجهون نحو تعلم مهنة تصنيع الفضة ".

وأكمل سيف محمد :" أقوم بنشر الفضيات تمهيدا لتشكيلها بناء على رغبة العميل ، وأقوم بتفريغ الفضة بناء على الشكل المطلوب ".

ولفت سيف محمد :" العمل بشكل يدوي في تصنيع الفضة ينتج عنه شغل عالي الجودة وتفريغ أي قطعة فضة يحتاج إلى وقت كافي ".