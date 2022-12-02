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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب إماراتي: مصر أم الدنيا ونشكر شعبها لمشاركتنا فرحة العيد الوطني

صدى البلد

أكد الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي محمد تقي، أن يوم العيد الوطني للإمارات هو يوم عُرس في  الإمارات العربية المتحدة.

 

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وقال محمد تقي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري في برنامج " كلمة السر " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  أشكر الشعب المصري الذي يشاركنا فرحة التأسيس ".

 

وأضاف محمد تقي:" الشعب المصري ساهم بشكل كبير في  اتحاد دولة الإمارات من خلال  الدبلوماسية المصرية وهناك علاقات راسخة بين مصر والإمارات على مدار سنوات طويلة ".

 

وتابع محمد تقي:"  الشيخ زايد  كان له مواقف كبيرة جدا تجاه مصر،  وجمعته علاقات إنسانية طيبة مع قيادات الدولة المصرية".

 

وأكمل محمد تقي:" الشيخ زايد أوصى أبناؤه على جمهورية مصر العربية ، والعلاقات بين مصر والإمارات راسخة"، مضيفا:" العلاقات المصرية  الإماراتية  بها كيمياء خاصة وجمهورية مصر العربية هي أم الدنيا وهي الفن والثقافة والحضارة" .
 

العيد الوطني الامارات مصر اخبار التوك شو يوم التأسيس

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