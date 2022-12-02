كاتب إماراتي: مصر أم الدنيا ونشكر شعبها لمشاركتنا فرحة العيد الوطني

أكد الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي محمد تقي، أن يوم العيد الوطني للإمارات هو يوم عُرس في الإمارات العربية المتحدة.

وقال محمد تقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري في برنامج " كلمة السر " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أشكر الشعب المصري الذي يشاركنا فرحة التأسيس ".

وأضاف محمد تقي:" الشعب المصري ساهم بشكل كبير في اتحاد دولة الإمارات من خلال الدبلوماسية المصرية وهناك علاقات راسخة بين مصر والإمارات على مدار سنوات طويلة ".

وتابع محمد تقي:" الشيخ زايد كان له مواقف كبيرة جدا تجاه مصر، وجمعته علاقات إنسانية طيبة مع قيادات الدولة المصرية".

وأكمل محمد تقي:" الشيخ زايد أوصى أبناؤه على جمهورية مصر العربية ، والعلاقات بين مصر والإمارات راسخة"، مضيفا:" العلاقات المصرية الإماراتية بها كيمياء خاصة وجمهورية مصر العربية هي أم الدنيا وهي الفن والثقافة والحضارة" .

