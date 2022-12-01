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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر لتعزيز النشاط التمويلي للإيفاد لدعم مشروعات التنمية

صدى البلد

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم /الخميس/، تطلع مصر لتعزيز النشاط التمويلي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) لدعم مشروعات التنمية الزراعية والريفية، لاسيما بمبادرة "حياة كريمة" التي تسخر لها الحكومة موارد كبيرة لضمان تماشيها مع الأولوية التي توليها الحكومة لتعزيز الاستثمارات الزراعية في مصر وتمويلها، خاصة في دعم صغار المستثمرين والشركات الناشئة، فضلًا عن تمكين الشباب والمشاريع المبتكرة.


جاء ذلك خلال لقاء سامح شكري مع "ألفرو لاريو" رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) في مقر الصندوق بروما.


وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري هنأ "ألفرو لاريو" على توليه مؤخرا منصب رئيس الصندوق، حيث أكد التزام مصر بمواصلة التعاون القائم مع الصندوق.


وأشاد بالجهد الذي بذله الصندوق لحشد الالتزامات لبرنامج "نوفي" NWFE الذي أطلقته الحكومة المصرية مؤخرًا خلال مؤتمر المناخ "COP27"، كما رحب شكري بإطلاق مشروع التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر "ستار" STAR على هامش مؤتمر المناخ "COP27" الذي شارك فيه وفد الصندوق.


وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن رئيس الصندوق أشاد بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ وجهود مصر لنجاح المؤتمر، مؤكداً استمرار التعاون مع مصر التي تعد أكبر دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا التي تتعاون مع الصندوق.
 

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