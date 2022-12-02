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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق "نجوم علي مر الأجيال" يتألق في حفل كامل العدد

حفل كامل العدد في
حفل كامل العدد في أوبرا الإسكندرية

تألق فيها نجوم فريق "على مر الأجيال" في حفل أقيم مساء أمس حفل فني حمل شعار كامل العدد، وذلك في ليلة فنية مميزة علي مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

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 قدم خلال الحفل كل من أعضاء الفرقة الفنان ياسر سعيد والفنان محمد الخولي مختارات من الروائع لنجوم زمن الفن الجميل،إلى جانب عدد من الالحان والأغاني المعاصرة منها "علي مر الأجيال" وهو لحن جديد يقدم لأول مرة، يا حليوة، أبو ضحكة جنان، لو نويت ،بتونس بيك،حلفني، هان الود، رسالة من تحت الماء،  مال القمر، جانا الهوي، بعيد عنك، يا ريتك فاهمني وغيرها.

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جدير بالذكر أن فرقة "على مر الأجيال" تأسست في عام 2015 وتتكون من أصوات مصرية واعدة من أبناء دار الأوبرا المصرية هم ياسر سعيد، محمد الخولي.


قامت الفرقة بتقديم أول حفلاتهم  في مارس عام 2015،وكانت نقطة انطلاق حقيقية على مسارح دار الأوبرا المصرية ، كما شاركت في العديد من مهرجانات دار الأوبرا المصرية ولاقت  الحفلات نجاحا جماهيريا كبيرا وحازت علي اعجاب و استحسان الجمهور .

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