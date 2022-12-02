قوات سوريا الديمقراطية تعلن وقف التعاون مع التحالف الدولي

ردا على القصف التركي

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، وقف التعاون مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، ردا على القصف التركي الذي يستهدف مناطق سيطرتها شمالي سوريا.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، أرام حنة، في تصريح لوكالة “رويترز”: “إن كل عمليات التنسيق والعمليات المشتركة لمكافحة الارهاب مع التحالف توقفت”.

وفي وقت سابق، أكدت قوات سوريا الديمقراطية، عدم مشاركتها في القضاء على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو الحسن القرشي، وأنها علّقت عملياتها ضد التنظيم على خلفية الهجمات التركية على شمال سوريا.

وأعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة، في وقت سابق وقف عملياتهم ضد تنظيم "داعش" بعد الهجمات التركية على شمال سوريا الأسبوع الماضي.

وشنت تركيا في وقت سابق، ضربات جوية ضد الأكراد في سوريا والعراق ردا على هجوم اسطنبول.